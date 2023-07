Tras poco más de un año en política, el médico Miguel Mínguez da un paso al lado. El que fue conseller de Sanitat lo ha anunciado acompañado en la sede socialista de su máximo valedor, Ximo Puig.

Mínguéz que dejará el acta de Les Corts para volver a su anterior puesto ha afirmado que la hace para retomar el compromiso que "durante 40 años he mantenido con la sanidad pública que considero el pilar básico del bienestar". Un gesto que el expresident de la Generalitat ha celebrado como "una buena noticia para sus ciudadanos".

A pesar de su salida de la política activa, Mínguez no rompe de forma definitiva con ella. Él mismo ha anunciado que ha aceptado la propuesta de Puig de formar parte del "Consell alternativo" que el secretario general del PSPV está conformando en la oposición. Una oferta que no ha declinado "por la misma responsabilidad que me llevó a comprometerme en la Conselleria de Sanitat".

Tal como adelantó este diario hace un mes, el diseño de la nueva etapa del PSPV al frente de la oposición pasaría por la formación de un Gobierno en la sombra -sobre el que darán más detalles en septiembre y del que Mínguez es el primer miembro en conocerse- que se reúna cada semana para ofrecer una alternativa a las políticas del nuevo Gobierno encabezado por Carlos Mazón.

Puig ha señalado que el objetivo principal de este "Consell alternativo" será armar una oposición que "no solo critique, sino que construya otra manera de entnder la gobernanza de la Comunitat".

Entre sus finalidades también estará la de evaluar el trabajo hecho durante dos legislaturas por el Botànic, así como el desarrollo de las medidas implementadas y frenar los procesos de privatización "o de retroceso que se puedan producir", según ha concretado el expresident.

De esta manera, el PSPV afronta estos cuatros años en la oposición pensando ya en el 2027 y preparando "una estrategia de futuro para la Comunitat, para que el día después de las elecciones tengamos un horizonte claro".

Puig también ha agradecido a Mínguez su dedicación durante el año que formado parte de su ejecutivo estando al frente de la cartera con más presupuesto de todo el gobierno valenciano.

"Ahora tendrá la misión de desplegar la mayor reforma de la sanidad valenciana y modernizar la Atención Primaria y la salud mental", apuntó el president cuando comunicó que el médico Mínguez relevaría a Ana Barceló en el cargo.

Tras la remodelación del Consell de Puig en mayo del 2022, Barceló se convirtió en síndica del grupo socialista y su cartera la pasó a ocupar un por entonces desconocido profesional de la medicina.