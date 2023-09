Los diputados y diputadas del grupo parlamentario Compromís han mostrado esta mañana al inicio del pleno de las Cortes varios carteles para reivindicar la vinculación de la ciudad de Alicante con su lengua propia, en los qué podían leerse lemas como "Sí a Alacant, Sí al Postiguet, Sí a les Fogueres o Sí, Visca Alacant en valencià".

Esta acción nace en protesta por la declaración institucional de Vox que se debatirá esta tarde en el Ayuntamiento de Alicante que propone excluir a la ciudad de Alicante del predominio lingüístico valenciano que marca la Llei d’Ùs i Ensenyament.

El síndico de Compromís, Joan Baldoví, ha remarcado que "aquellos que quieren aniquilar los derechos lingüísticos de los alicantinos y alicantinas nos tendrán en contra, no vamos a permitir este ataque a la identidad histórica de Alicante".

Hace unos días, el Departamento de Filología Catalana, la Junta Directiva de la Unidad de Estudios Multilingües de la Universidad de Alicante (UA) y la sede alicantina del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana también mostraron su rechazo a la propuesta de Vox, defendiendo que "la ciudad no puede renunciar al valenciano y negar la lengua es negar la valencianidad de Alicante".

Mediante un comunicado, las tres instancias académicas evidencian su malestar y piden «a los partidos con representación en el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante que voten en contra de la declaración». «Las lenguas son instrumentos para que los humanos nos comuniquemos. Pero son también, en buena medida, elementos con los que las personas y las comunidades humanas construimos nuestra identidad», sostienen. «Negar la lengua es negar la valencianidad de Alicante», abundan.

Coalición

Ahora con la coalición PP-Vox al frente de la Generalitat Valenciana y con mayoría en las Cortes, el grupo municipal de Vox, liderado por Carmen Robledillo vuelve a buscar el apoyo del Pleno de Alicante para que la ciudad pase a ser de predominio lingüístico castellano, lo que en la práctica supondría una reducción de la presencia del valenciano en las aulas.

En los tres intentos anteriores, durante el pasado mandato, la iniciativa nunca salió adelante por el decisivo posicionamiento de Ciudadanos, que ya no tiene representación en la Corporación municipal tras su debacle en las elecciones del pasado 28M. En enero de 2020, los naranja votaron "no", junto a los grupos de la izquierda. En los dos intentos posteriores, tanto en diciembre de 2020 como en enero de 2022, Ciudadanos se pasó a la abstención, que siguió siendo clave para que la propuesta no fuera aprobada.