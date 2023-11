El empresariado se rebela contra el pacto PSOE-Junts: en pie de guerra por las cesiones económicas

El pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha puesto al empresariado en pie de guerra. Y es que las cesiones en materia económica no han sentado nada bien en organizaciones como la patronal CEV y la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), que exigen que las medidas no afecten solo a Cataluña y que haya un trato preferente en financiación para la Comunidad Valenciana. En el ámbito político, los términos del acuerdo no han hecho otra cosa que reforzar todavía más las posiciones que venían manteniendo los partidos. Así, mientras PP y Vox consideran que el pacto, en el que se incorpora la amnistía, fulmina el actual régimen constitucional, PSPV y Compromís, en la misma línea que los sindicatos, se felicitan por la reedición del Gobierno progresista que, afirman, será beneficioso para la Comunidad.

El anuncio este jueves del acuerdo entre el PSOE y Junts provocó una avalancha de reacciones en la Comunidad Valenciana, por la repercusión que pueda llegar a tener en este territorio. Y algunas de las más significativas fueron las que emanaron desde el empresariado, a raíz de la cesión de la totalidad de los impuestos a Cataluña, así como del plan para favorecer que las empresas que cambiaron su sede social a otros territorios tomen el camino de vuelta. Así, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, destaca que las compañías que salieron de allí, como es el caso CaixaBank en València o el Sabadell en Alicante, «no lo hicieron por falta de estímulos económicos, sino por el mal clima generado», y que su regreso depende exclusivamente de ellas. Y en lo que respecta a la financiación, pide un modelo plural en el que la Comunidad Valenciana tenga un trato preferente. Todo en una línea muy similar a la expresada por el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, quien, aparte de apelar a la calma, sí que se muestra tajante a la hora de reclamar un trato igualitario para todos los territorios. También el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, incide en este aspecto, indicando que «la creación de un modelo ad hoc para Cataluña es una burla y un menosprecio hacia el resto de regiones de España, especialmente en el caso de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante», debido a la infrafinanciación que sufren. Por su parte, Maite Antón, presidenta de Aefa, se expresa en parecidos términos, al tiempo que lamenta que el pacto se haya cerrado, según sus palabras, «bajo una situación total de chantaje». En lo que respecta a los partidos políticos, desde el PP, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuestionó la legitimidad moral del Gobierno que salga a partir del acuerdo con Junts, sobre la base de que, afirma, «se ha hecho lo contrario a lo que se dijo que se iba a hacer», en referencia a la amnistía. Mazón asegura que la Comunitat Valenciana "liderará la recuperación de los valores constitucionales" tras el pacto PSOE-Junts También Vox mostró su rechazo frontal al acuerdo. La síndica en las Cortes Valencianas, Ana Vega, no dudó a la hora de definirlo como «el pacto de la vergüenza», debido, entre otros factores, a que, afirma, «abre la puerta a un referéndum de secesión». No opinan lo mismo las formaciones de izquierdas. El líder del PSPV, Ximo Puig, destaca que el acuerdo de legislatura «será un retorno a la complicidad democrática», y asevera que la agenda valenciana queda recogida en el acuerdo de Gobierno con Sumar. Por su parte, la diputada nacional de Compromís, Àgueda Micó, mostró su satisfacción por un acuerdo que, según sus palabras, «permitirá reformar el sistema de financiación, mejorar la red ferroviaria de la Comunidad Valenciana y reducir la jornada laboral, entre otras cuestiones». En lo que respecta a los sindicatos, Paco García, secretario general de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, opina que el acuerdo permitirá avanzar en un sistema federal, mientras que su homóloga en UGT, Yolanda Díaz, cree que los acuerdos con Junts pueden extenderse a la Comunidad. Nueva concentración Menor participación en la segunda de las concentraciones ante la sede local socialista de Alicante. La plaza General Mancha volvió a ser escenario anoche de una protesta contra la amnistía, después del pacto alcanzado entre el PSOE y Junts. Los asistentes, con todo, volvieron a gritar consignas contra Sánchez, al tiempo que lanzaron mensajes de apoyo a Alejo Vidal-Quadras, exdirigente del PP y uno de los fundadores de Vox, herido en Madrid por un disparo en la cara. A la cita volvieron a acudir los concejales de Vox en Alicante, así como ediles de esta misma formación en otros municipios de la provincia.