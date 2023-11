El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) y la CEV Alicante han analizado en la mañana de este jueves los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2024 y su incidencia en la provincia de Alicante. Entre las principales conclusiones, destacan que el Gobierno autonómico acumula 605,2 millones de euros en la inversión de obra pública sin ejecutar sobre territorio alicantino a lo largo de las últimas dos décadas. Esto representa un grave lastre para la competitividad de la provincia. El análisis no se detiene ahí, ya que se denuncian otras cuestiones, como el bajo grado de ejecución presupuestaria, que no llega al 60 %, al detenerse en el 59,5 %, o el hecho de que 563 millones del presupuesto correspondientes al capítulo 6, el de las inversiones reales, no estén territorializados, lo que representa un 45,8 % del total, frente a los 665 millones que sí lo están (54,2 %).

Noticia en elaboración En INFORMACIÓN estamos trabajando para completar esta noticia, en unos instantes podrás leer la información completa y actualizada. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión. Además, recuerda que puedes consultar toda la información actualizada de forma ininterrumpida en nuestra web, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.