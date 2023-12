Objetivo: volver a las Cortes Valencianes. Ese es el horizonte que quiere alcanzar la candidata a liderar Podemos en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, con la nueva directiva que aspira a configurar tras las primarias en las que está inmerso el partido morado en la Comunidad Valenciana. La también coportavoz de la formación presentó ayer la lista de personas que completan la candidatura. Bajo el nombre «Parlant clar, Podem», Pérez destacó de su equipo -que incluye a exdiputadas en el Congreso; cuatro concejales de Alicante y Valencia; gente de a pie y tres miembros de la ejecutiva anterior (Pau Vivas, Carles Fons y Mati Mas)- que «hay un 80 % de caras nuevas, gente que ha estado en cargos públicos y otra que no».

«Empieza una nueva etapa y esta será la nueva dirección de Podem si la militancia lo decide», señaló la petrelense. «Necesitamos una fuerza que hable claro y diga las cosas como son y no tenga miedo a enfrentarse a los poderosos, pero sabiendo que tenemos que fortalecer nuestra organización para poder transformar».

La meta es un partido «fuerte» para reconstruir un futuro Consell progresista que «sea más transformador que el Botànic». Según dijo, «por haber sido un poco cobardes se le abrió la puerta a la derecha y ahora tenemos un PP y Vox que está destruyendo el legado del Botànic». Por eso, su principal objetivo es volver a las Cortes porque, «si no está Podem, gobierna la derecha» y asegura que «la aritmética parlamentaria lo demuestra».

El partido que dirige Ione Belarra inició el 26 de diciembre sus primarias que culminarán el 2 de febrero, cuando se conocerá la nueva dirección elegida por las bases. Con todo, no están solos en esta carrera y ya hay otros grupos de militantes que han avanzado su intención de presentarse en una candidatura alternativa para «recuperar el partido», que consideran que está «teledirigido desde Madrid». Para María Teresa Pérez, considerada como la candidata «oficialista» por estar alineada con la dirección nacional (de la que forma parte), «cuando veamos quién está en las otras candidaturas hablaremos y negociaremos para fortalecernos juntos». El debate y las diferencias internas, señala, «enriquecen y Podem es una fuerza diversa».

Sobre las relaciones con Compromís, a quienes reprochan que el no haber ido en una candidatura unitaria en la Comunidad Valenciana las elecciones autonómicas del 28M hizo que el tercer Botànic no se produjera, María Teresa Pérez dijo, sin nombrar explícitamente a los valencianistas, que si ganan las primarias se entenderán «con quien respete a Podem y comparta el horizonte de transformación» que, según la formación morada, aún no se ha alcanzado. «Con el Botànic pudimos cambiar algunas cosas pero nuestros socios no fueron lo suficientemente ambiciosos y debemos aprender la lección», señaló.