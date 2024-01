El primer pleno ordinario del año en la Diputación de Alicante fue breve, apenas duró media hora, tuvo un orden del día muy corto y en él se presentó una única moción, a cargo del grupo socialista. Este hecho llevó al PSPV-PSOE a recuperar sus acusaciones hacia el equipo de gobierno, del Partido Popular, de tener paralizada la actividad de la institución provincial y no realizar su trabajo en tiempo y forma. Los populares defendieron su labor poniendo en valor algunos de los proyectos aprobados en la sesión, como los 5,7 millones que se van a dedicar a potenciar el turismo interior de la provincia a través del antiguo hotel de Xorret de Catí o el superávit que va a destinar el organismo autónomo Suma para aliviar la situación económica de los ayuntamientos. El retraso en la aprobación de los presupuestos de la Diputación, con la negociación todavía abierta entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, hace que llueva sobre mojado con respecto a las críticas que reciben los populares sobre su inacción.

Al margen de presentar la única moción de la sesión, el PSPV preguntó en el pleno al equipo de gobierno por algunas de las partidas en el borrador de las cuentas de este año, como las referentes a los palacios de congresos de Alicante y Elche, la sede de la Diputación en Benidorm o la adhesión al Fondo de Cooperación. Los socialistas han venido mostrándose muy críticos con la inversión de la institución provincial en los grandes municipios, en detrimento de las ayudas a las zonas de menor población, al margen de que llevan años denunciando el rechazo de la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación que puso en marcha el Botànic. «Por tratarse de cuestiones muy técnicas, y tras hablar con el portavoz socialista, hemos decidido dar la respuesta por escrito», respondió el equipo de gobierno, a través de la vicepresidenta primera, Ana Serna.

5,7 millones para potenciar el turismo de interior El pleno de enero de la Diputación permitió este miércoles que se aprobara por unanimidad el proyecto de dinamización turística del interior de la provincia de Alicante. Esta iniciativa está dotada con 5,7 millones de euros y contempla como principal actuación la rehabilitación del antiguo hotel del Xorret de Catí y otras actuaciones de turismo activo y ecoturismo en este y en otros cinco espacios naturales de la propia institución provincial. «Este proyecto tiene el objetivo de provocar nuevas demandas hacia la Costa Blanca, incrementando la oferta de recursos vinculados a la naturaleza», manifestó el presidente, Toni Pérez.

Después de evitar el cuerpo a cuerpo en el pleno, el choque entre los dos grupos mayoritarios en la institución provincial llegó tras la sesión. Fueron los socialistas los primeros en realizar críticas. «El PP ha convocado un pleno con solo seis puntos, vacío de contenido, con el fin de cumplir el expediente. Es el mejor ejemplo de que la Diputación está paralizada y no la dirige nadie», lamentó el portavoz del PSPV, Vicente Arques. Los socialistas consideran que los populares se han tomado todo el mes de diciembre de vacaciones, motivo por el que el orden del día del pleno fue tan corto.

Réplica

La réplica del equipo de gobierno no se hizo esperar. Llegó a través de la propia Serna, que acusó en su defensa a Arques y al grupo socialista de «desconocer el funcionamiento sobre la Diputación» y de no poner en valor los 5,7 millones que se destinan a la rehabilitación del hotel de Xorret del Catí o el aval a Suma para la concertación de una operación especial de tesorería para anticipar el 75 % de las presumibles recaudaciones de los impuestos sobre bienes inmuebles y el IAE de los ayuntamientos. «Es una pena que el PSPV no sepa valorar la importancia de los puntos que se aprueban en el pleno», finalizó Serna.

La breve sesión y el encontronazo entre populares y socialistas llega cuando aún quedan negociaciones pendientes sobre unos presupuestos que se deberían haber aprobado antes de que finalizara el pasado año. Para la próxima semana están previstas nuevas reuniones y todavía se tiene que aprobar la sesión en la que se dará luz verde a las cuentas, que apunta a ser entre el día 20 y el 30.