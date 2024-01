El PSPV denuncia un presupuesto partidista en la Diputación de Alicante

Superado el ecuador de enero, la Diputación de Alicante continúa sin tener su presupuesto para el presente año 2024, pese a que el Partido Popular gobierna la institución con mayoría absoluta. Lo único que se conoce hasta la fecha es el anteproyecto con el borrador de las cuentas de la institución provincial. No se han convocado nuevas reuniones con los tres grupos de la oposición (PSPV-PSOE, Compromís y Vox) ni hay fecha para que se celebre el pleno en el que se debe dar luz verde al presupuesto. En estos momentos, todo apunta a que esta sesión plenaria no se celebrará antes de la finalización de Fitur, que tendrá lugar la próxima semana. Por lo que todo apunta a que el pleno se pueda ir al mes de febrero, salvo giro del equipo de gobierno, que cuenta con la mayoría en la institución que le permite imponer la fecha. En paralelo, el PSPV y Compromís se reunieron este miércoles para establecer una estrategia conjunta sobre los presupuestos.

Lo que sí ha hecho hasta la fecha el grupo socialista en la Diputación es realizar un particular análisis del anteproyecto del presupuesto que el equipo de gobierno que encabeza Toni Pérez dio a conocer en los últimos días del año pasado. La principal denuncia que realiza el PSPV tras examinar los números es que el presupuesto que ha elaborado el PP es partidista, ya que supuestamente prima a aquellos municipios de la provincia en los que gobiernan los populares. Según el estudio realizado por los socialistas, en el caso de Benidorm, municipio en el que Toni Pérez es el alcalde, Hosbec recibe 350.000 euros y Visit Benidorm 90.000 euros. Bien es cierto que los socialistas no comparan estas cuentas con las de años anteriores ni ofrecen mayores aportaciones en las que se señale si estas cantidades son proporcionales o no a la actividad que realizan las entidades citadas.

Promoción cultural

El informe elaborado por el grupo socialista también alude a uno de los programas de promoción cultural, a través del cual se han asignado 38.000 euros al Santo Sepulcro de Albatera, cuya alcaldesa es la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna. En el caso de la subvención a la Federación de Golf, que llega a 70.000 euros, de las cinco sedes beneficiadas solo dos pertenecen a la provincia de Alicante, las de Benidorm y Algorfa, municipio en el que gobierna el PSPV, y cuyo alcalde es el diputado Manuel Ros. El informe resalta una serie de «curiosidades», según la terminología empleada por el propio grupo socialista. Entre ellas se encuentra que la partida a las bandas de xirimita y tabalet asciende de 300.000 a 450.000 euros.

La denuncia que expresa el PSPV va más allá y alcanza otros ámbitos. Entre ellos se encuentra el universitario. En este contexto se señala que, como parte de los recursos que se destinan al Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid), la Universidad de Alicante recibe 350.000 euros, mientras que la Universidad Miguel Hernández de Elche obtiene 150.000 euros. En cuanto a las denominaciones de origen también se subrayan diferencias notables, ya que la del vino cuenta con 100.000 euros, mientras que la del turrón es de 20.000 euros y la del níspero de 7.500 euros.

En cuanto a la acción social, siempre según la denuncia socialista, hay tres municipios que reciben 150.000 euros para centros de mayores: Biar, Santa Pola y Aspe. En este caso, el PSPV subraya que tanto la alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, como la de Santa Pola, son diputadas por parte del PP. Los deportes tampoco se quedan exentos, ya que los socialistas aseguran que todos los ayuntamientos de la provincia se tienen que repartir 650.000 euros, mientras que el pabellón de Busot, cuyo alcalde es el exdiputado popular Alejandro Morant, tiene una asignación de 890.000 euros. En el apartado deportivo los de Vicente Arques también señalan que La Nucia, municipio en el que es alcalde el diputado popular Bernabé Cano, aparece en nueve ocasiones y se condiciona a muchas federaciones a que los eventos se celebren esta localidad.

Patrimonio histórico

El PSPV también ha pasado la lupa sobre la partida del patrimonio histórico artístico. En este sentido, se señala que de los 16 proyectos que resultan beneficiados, quince pertenecen a municipios en los que gobierna el PP. Por último, el informe acaba denunciando que de los cinco ayuntamientos beneficiados en lo que respecta al abastecimiento de agua potable, cuatro son gobernados por el PP. El único en el que gobierna el PSPV el alcalde es el diputado Ismael Vidal.