La ciudad de Elche ha celebrado este 2021 el XX Aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué balance hace de los actos celebrados?

Creo que organizamos y tuvimos una semana grande en mayo con volteo de campanas, lanzamiento de cohetes, un congreso, la presentación del cielo en el IES del Misteri d’Elx... Los actos de la Basílica de Santa María fueron muy emocionantes y contamos con el apoyo de todas las instituciones. Hacemos un balance muy positivo de la efeméride al lograr aumentar la difusión y el conocimiento de La Festa.

La decisión de suspender las representaciones del Misteri d’Elx este mes de agosto, ¿ha sido más o menos dura que en 2020?

Nosotros hemos razonado y decidido la suspensión por diferentes motivos, principalmente por la de no poder garantizar el cumplimiento de las normativas y la seguridad de las 250 personas que participan en la organización de las representaciones. Como nunca aseguramos la celebración, la decisión de cancelar la representación fue más traumática en 2020. La pandemia fue algo que pensábamos que no podía pasar en el mundo y no lo esperábamos. En esta ocasión no ha habido tanta sorpresa, ya que hemos visto cómo a lo largo del año se han cancelado otras celebraciones como las Hogueras, las Fallas o la Semana Santa de Sevilla. Además, quiero aclarar que lo de este año no es una cancelación: es una suspensión.

¿Cree que podrá celebrarse en octubre?

Como he dicho lo de este año es un aplazamiento. Tenemos la seguridad de que los días 29, 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre volverán a la Basílica de Santa María. Sobre las representaciones en otoño tenemos ya la decisión tomada de que se harán. No obstante, la Junta Rectora se reúne todos los meses para ir estudiando la situación y, según la evolución, tomaremos decisiones sobre el porcentaje de asistencia del público, las medidas para que las 250 personas tengan la seguridad necesaria durante su trabajo, etcétera.

¿La representación que se haga en octubre se realizará como un acto especial por el XX Aniversario o Doble Representación que se suele hacer en años pares y que contempla la posibilidad de hacerla también en año impar por alguna efeméride importante?

No. La celebración que tenemos prevista es por la suspensión de la de agosto. En principio pensamos que esos días serán suficientes para satisfacer las ansias de presenciar este drama sacro-lírico. Si tuviéramos que plantear algún acto nuevo ya lo veríamos.

¿El Misteri actuará en la Basílica como hizo en 2020?

La Capella y Escolanía del Misteri d’Elx interpretarán piezas del Misteri el 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María, algo similar a lo que se hizo el año pasado. El Misteri está presente en la vida de Elche y no puede pasar por alto por la ciudad durante esos días. De este modo, complementaremos los actos organizados por la propia Basílica de Santa María.

¿Qué mensaje daría a los ilicitanos para este mes y los siguientes?

Que no estén decepcionados y que tengan la esperanza. Las representaciones de agosto se cancelaron en 2020 pero este año se han aplazado y volverán en otoño. Este es un paréntesis que queremos y deseamos que sea ya efímero.