Embarcarse en un tratamiento de reproducción asistida conlleva una toma de decisiones y un estrés difíciles de gestionar y genera una serie de dudas como la elección de la clínica y de los profesionales en los que depositar nuestra confianza y la esperanza de tener un bebé sano.

IVF-Life, con sede en Alicante, es un grupo de clínicas de fertilidad y laboratorios especializados en medicina y genética reproductiva que ofrece una amplia gama tratamientos altamente personalizados y pruebas diagnósticas de vanguardia, atendiendo una media aproximada de 1500 pacientes anuales y con unas tasas de éxito sin parangón, que a día de hoy ha contribuido al nacimiento de nada menos que 8.472 bebés sanos.

IVF-Life destaca por sus equipos médicos y científicos, profesionales de alto prestigio con un bagaje de más de 30 años de experiencia creando vida.

Con ciencia e innovación por bandera, IVF-Life va más allá de la reproducción asistida convencional. Como complemento a los tratamientos de fertilidad se ofrecen análisis clínicos, genéticos, de inmunología y medicina regenerativa, abordando con ello múltiples problemas de infertilidad tanto masculina como femenina, logrando así ofrecer soluciones concretas a una gran variedad de problemas reproductivos.

El trato personal y una firme apuesta por la investigación, el desarrollo y la tecnología, además de la experiencia que avala a los expertos de IVF-Life, son los factores que permiten al grupo obtener tasas de embarazo muy superiores a la media española, que alcanzan hasta el 80%. El éxito de las clínicas de IVF-Life en España, donde se atiende a pacientes nacionales y extranjeros en su propio idioma, se extrapola a las clínicas del grupo en Alemania, Suiza y el Reino Unido, lo que ha convertido al grupo en un referente incluso allende las fronteras de dichos países.

Nada hay más ilustrativo y convincente para los pacientes que el contacto directo con nuestros expertos. Entrevistamos a continuación al doctor Sergio Rogel, director médico de IVF-Life en la clínica de Alicante.

¿Cómo definiría la misión de IVF-Life?

Nuestro objetivo es ayudar quienes confían en nosotros para lograr ser padres o madres. Enfocamos nuestras primeras citas a descubrir y dar solución a los posibles problemas que se desvelan del diagnóstico inicial practicado a nuestros pacientes. Un diagnóstico de precisión es clave para diseñar, con máxima cura, los tratamientos individualizados y éstos a su vez constituyen la base de nuestro éxito.

¿Qué distingue IVF-Life de otras clínicas?

Definitivamente, la amplitud de áreas que dominan nuestros expertos. Contamos con inmunólogos, microbiólogos, embriólogos, ginecólogos, obstetras y psicólogos de primerísima línea, además de un vasto panel de donantes. También tenemos una forma de ver la medicina muy diferente a la tradicional. Nuestro enfoque ha sido siempre de atención personalizada.

¿Qué tipo de trato recibe el paciente?

En IVF-Life cada persona y cada tratamiento son únicos. Nos esforzamos en brindar a nuestros pacientes en todo lo que necesitan durante el proceso, tanto desde el punto de vista médico y científico como en el plano personal. Estamos convencidos de que, si el paciente se siente a gusto, su buena disposición repercutirá positivamente en un buen desenlace.

¿Qué diría a aquellos que están a punto de tirar la toalla tras varios intentos fallidos?

Les recordaría que la probabilidad 0% de embarazo no existe. Quizás no hayan tenido un diagnóstico en condiciones o el tratamiento seguido no fuera el adecuado. La pregunta, en realidad, debería ser “cuánto están dispuestos a esforzarse, económica- y psicológicamente”.

Hablamos finalmente con la doctora María Enciso y el doctor Jonás Sarasa, dos eminencias en el campo de la biología celular y genética aplicadas a la embriología y la reproducción asistida.

Antiguos estudiantes de la universidad de Oxford, actualmente ostentan la dirección técnica y científica de IGLS (Integrated Genetic Lab Services), empresa del grupo IVF-Life. En el laboratorio -nos cuentan los doctores Enciso y Sarasa- combinan la investigación científica, que les apasiona, con la aplicación clínica de sus conocimientos, contribuyendo con ello a la altísima calidad de los diagnósticos.

Destacan en su repertorio pruebas como el Mapa de Receptividad Endometrial (ERMap), que permite programar la transferencia embrionaria en el momento de máxima receptividad del endometrio; el Mapa Inmunológico, que identifica los factores de riesgo que pueden ocasionar problemas durante la implantación o abortos recurrentes; el seminograma avanzado, una evaluación exhaustiva no cubierta por los análisis seminales al uso; el Diagnóstico Genético Preimplantacional (PGD), que detecta alteraciones genéticas del embrión antes de su implantación…

En definitiva, los servicios que ofrece IGLS complementan cualquier tratamiento de reproducción asistida, aumentando sus probabilidades de éxito y haciéndolo más seguro, rápido y eficaz.

Y sabemos que en reproducción asistida el tiempo es oro.

