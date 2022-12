Estamos inmersos en plena Navidad y muchos olvidan durante estos días las dietas para perder peso y esperan hasta el año nuevo para ponerse manos a la obra y reducir la zona de la barriga. Sin embargo, hoy vamos a contarte cómo puedes incluir un superalimento en tu dieta y comenzar a adelgazar desde ya mismo.

Nos estamos refiriendo al aceite de oliva virgen extra (AOVE). Un producto que no falta en ninguna cocina y con unas propiedades nutritivas muy beneficiosas para nuestro organismo. Sin embargo, no podemos consumirlo descontroladamente ya que también aporta calorías. Cuatro cucharadas suponen 360 calorías más en tu régimen.

¿Cuándo tomar AOVE para perder peso?

La clave está en aprovechar esas calorías de la mejor forma posible. Por ejemplo, si las tomas en el desayuno en lugar de dulces procesados o azúcares, las calorías serán las mismas pero el resultado para tu organismo no tendrá comparación. Llevarás una alimentación más sana y te mantendrá saciado durante más tiempo, evitando picoteos innecesarios que solo aporten calorías vacías y grasas.

El aceite, como elemento natural y no procesado te ayudará a mantener tu vientre plano. Eso sí, no es un alimento mágico. Por sí solo no puede hacer milagros. Pero si lo combinamos con algunas otras sencillas recomendaciones como eliminar el azúcar de tu dieta y no consumir bebidas alcohólicas ni refrescos, el efecto se multiplicará.

Otros beneficios del aceite de oliva para nuestro cuerpo

El aceite de oliva virgen extra también ayuda a combatir el colesterol malo y aumenta el bueno. Al mismo tiempo, previene enfermedades del corazón y mejora el nivel de azúcar en sangre. Todo esto lo convierte en un superalimento ideal que no debe faltar en nuestra dieta para adelgazar y para mantener una alimentación sana y equilibrada.

Ejercicio para adelgazar

Otro aspecto importantísimo para mantener el vientre plano es introducir el ejercicio físico en tu rutina diaria. No es necesario machacarse en el gimnasio para eliminar barriguita. Basta con realizar ciertos ejercicios cada día para que los efectos se vean en poco tiempo.

Además, acostúmbrate a tomar ciertos hábitos saludables como ir caminando al trabajo (siempre que la distancia lo permita) o subir las escaleras en lugar de usar el ascensor. Todo suma en la lucha contra los centímetro de más.