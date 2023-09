Si alguna vez has ido al baño y lo que has evacuado parece desaparecer sin dejar rastro, has experimentado lo que se conoce técnicamente como "heces fantasma" o en el lenguaje popular se denomina "hacer un perfect". De la misma forma, si al limpiarte no encuentras rastro en el papel higiénico, estás ante este fenómeno tan intrigante como satisfactorio.

Los expertos aseguran que ambos escenarios son indicativos de un sistema digestivo saludable. La doctora en naturopatía Janine Bowring incluso declaró que "si tienes este tipo de deposición, podrías ser una de las personas más saludables del planeta". Las "heces fantasma": el "perfect" a perseguir Aunque no está claro el origen del término "heces fantasma", es evidente cómo se acuñó. Bowring lo describe de la siguiente manera: "Es cuando miras el inodoro y piensas, 'estoy seguro de que acabo de evacuar, pero no hay nada'". Esta escritora y madre de cinco hijos, conocida en TikTok como @j9naturally, dice que la explicación es simple: "Probablemente estás consumiendo suficiente fibra". Agregó que las heces fantasma también pueden indicar una adecuada ingesta de ácidos grasos esenciales, como el omega-3 y omega-6. #guthealth #constipation #poop #wellness ♬ original sound - doctorjanine Bowring, ND @j9naturally How to Tell You Need More Fiber Trying to figure out if you need more fiber in your diet? Dr. Janine has some advice. Unusual stool consistency or shape as well as occurrence of headaches, bowel-related issues, or unexplained weight gain can all be symptoms of too little dietary fiber. To increase the amount of fiber in your diet, consume a variety of fruits and vegetables, incorporate shrimp shells into your meals to benefit from their chitin content, and consider taking psyllium seed husk capsules as a supplement. #fiber La Dra. Philippa Kaye, médica del NHS, el sistema nacional de salud de Inglaterra, coincide en que una evacuación sin problemas es señal de buena salud. "Una deposición que se elimina fácilmente sin esfuerzo y que no es ni muy dura ni muy suelta, puede considerarse saludable", explicó. La Tabla de Heces de Bristol Es esencial mantener una regularidad en las evacuaciones y estar atento a cualquier anomalía. "Un ritmo intestinal normal puede variar desde varias veces al día hasta dos veces a la semana", comentó la Dra. Kaye, aconsejando además revisar regularmente las heces y el papel en busca de sangre, uno de los síntomas del cáncer de colon. Una herramienta útil para evaluar las heces es la "Tabla de Heces de Bristol". Desarrollada en 1997, clasifica las deposiciones en siete tipos: Tipos 1 y 2, con forma de nueces y duras que cuesta que salgan, o con forma de salchicha pero estriada, indican estreñimiento .

. Tipos 3 y 4, como una salchicha pero con grietas en la superficie o con forma de serpiente pero lisa y suave, y que no presentan problemas al evacuar, son ideales .

. Tipos 5 a 7 (manchas suaves con bordes bien definidos, trozos esponjosos o blandos con bordes irregulares o acuosa o directemente líquida) indican falta de fibra, diarrea media o diarrea severa. La Dra. Sarah Jarvis señaló que las heces pueden revelar mucho sobre la salud intestinal. Según la tabla, el tipo 4 —similar a una salchicha suave y lisa— es el ideal. "Consumir suficiente fibra, hacer ejercicio regularmente y mantener una buena hidratación contribuyen a este tipo de deposición", explicó. Cápsulas con heces congeladas para combatir la diarrea Conocer tus hábitos regulares en el baño te permitirá detectar cambios potencialmente preocupantes, como signos de enfermedades intestinales. Es esencial ser observador y mantener un diálogo abierto con los profesionales de la salud.