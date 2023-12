Acabar 2023 o empezar 2024 con una revisión en nuestro dentista, mantener nuestros hábitos de higiene pese a que salgamos más a comer o cenar fuera, proteger nuestra boca y dientes de turrones duros, dulces, bebidas alcohólicas o incluso de deportes de invierno que puedan resultar peligrosos. Estos son los buenos propósitos que el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) recomienda para estas Navidades. Que deben ser dulces, claro que sí, pero siempre conservando nuestra salud bucodental.

Las vacaciones, sobre todo las navideñas, son propicias para las reuniones familiares y de amigos, compañeros de trabajo o de gimnasio, los que fueron del colegio o del instituto, los del fútbol de los niños… Múltiples son las buenas excusas que tenemos estas fechas para congregarnos en torno a ricos manjares -algunos muy azucarados- o incluso ante actividades deportivas a las que no estamos muy acostumbrados, como el esquí o las salidas a la montaña.

En referencia a estas semanas solemos preocuparnos, en gran medida, por una cuestión que también es relevante en nuestra salud, el peso, pero pocas veces nos acordamos de que la salud general empieza por nuestra boca. En este sentido, el Colegio de Dentistas de Alicante quiere dar 7 recomendaciones muy concretas para que nuestra salud bucodental continúe siendo la adecuada.

1.- Moderar el consumo de azúcares

¿Puedo comer turrón? Claro, pero siempre hay que hacerlo con conocimiento y, sobre todo, tener la precaución de llevar un kit de limpieza dental en el bolso o en el bolsillo, porque muchas veces comeremos fuera de casa y lavarnos los dientes es fundamental, aunque eso sí, es preferible hacerlo media o una hora después de consumirlos, para no dañar el esmalte dental. Y otra cosa, los dulces mejor en las comidas, no entre las mismas, pues cuando comemos generamos más saliva.

2.- Si bebes, con cabeza

El consumo de alcohol también suele incrementarse en estas fiestas. Como el de bebidas azucaradas. Si bebemos, debemos hacerlo de forma moderada, y tener en cuenta que el vino tinto puede provocar manchas en nuestros dientes. Mismo consejo que antes, kit de limpieza dental de bolsillo y no dejar que pasen muchas horas para cepillarnos. Aquí tienes los mejores consejos de cepillado.

3.- La saliva, el gran aliado contra la caries

Debemos mantener nuestra hidratación, también en las largas jornadas de compra de regalos. Un chicle puede ser un recurso para generar saliva, pero lo esencial es beber dos litros de agua al día, aunque estemos fuera de casa.

4.- Atención a los alimentos duros

Si llevas empastes o restauraciones, carillas u ortodoncia o implantes, ten cuidado con el turrón del duro. Y con el marisco. Sobre todo al morderlos con los dientes delanteros.

5.- Limitar el consumo de tabaco es fundamental, no sólo para los dientes

Sería un buen propósito de año nuevo el de dejar de fumar. El tabaco mancha tus dientes y los debilita. Si lo dejas se beneficia tu salud bucodental, tu salud general y tu bolsillo.

6.- Los deportes de riesgo, como el esquí o el snowboard, se suelen practicar más en estas fechas

Si no somos expertos, no intentemos serlo en dos días. Y siempre es mejor utilizar protectores dentales cuando se practican. Los golpes en la boca al practicar este tipo de deportes son comunes. Y sus consecuencias.

7.- Visita a tu dentista

Si no lo has hecho en 2023, debías haberlo hecho. Una visita anual de tu odontólogo o estomatólogo es la mejor manera de prevenir enfermedades bucodentales graves. También puede ser un buen propósito de año nuevo. Una revisión al año no hace daño; de hecho, evita muchos posibles daños.

Sobre COEA

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante