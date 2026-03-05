El modelo asistencial de Tambre que transforma la fertilidad de alta complejidad

Inge Kormelink dirige Grupo Tambre desde 2018, consolidado como centro de referencia europeo en medicina reproductiva avanzada. Con sedes en Madrid y Alicante, el grupo combina tecnología de vanguardia, excelencia clínica y una gestión estratégica que ha situado a la compañía en el circuito internacional de la fertilidad de alta complejidad.

Su vínculo con la reproducción asistida no es solo profesional. Haber vivido personalmente este proceso marcó profundamente su manera de liderar. “En reproducción asistida no tratamos casos, tratamos historias”, suele afirmar. Esa experiencia dio forma a un modelo asistencial basado en la personalización médica, el acompañamiento integral y una estructura organizativa diseñada en torno a las necesidades reales de cada mujer .

Dra Esther Moraga con paciente en Tambre Alicante / .

Holandesa de origen y alicantina por elección, Inge vio en Alicante una oportunidad estratégica: una ciudad abierta, internacional y preparada para albergar un proyecto sanitario de alto nivel. En 2025 impulsó la apertura de Tambre Alicante, hoy uno de los centros más avanzados de Europa en tecnología reproductiva, con infraestructuras de última generación y un enfoque altamente especializado en casos complejos.

Desde Alicante se coordinan tratamientos para pacientes procedentes de más de 100 países. Actualmente, más del 70% de la actividad del grupo es internacional, posicionando a la provincia como destino europeo de excelencia médica.

En esta etapa, el grupo ha vivido una profunda transformación estructural basada en cuatro pilares: innovación tecnológica, profesionalización de la gestión, internacionalización y excelencia clínica centrada en el paciente. Tambre ha triplicado el número de ciclos anuales y ha multiplicado por cinco su facturación, consolidando un crecimiento sostenido y rentable.

Inge y Ayuso con el Premio Formación y Empleo de los Pyme del año 2024 Madrid / .

Bajo su liderazgo, el grupo ha integrado incubadores time-lapse, sistemas de inteligencia artificial aplicados a la selección embrionaria, como la tecnología CHLOE ™, basada en algoritmos avanzados y estudios personalizados del endometrio, contribuyendo a optimizar las tasas de embarazo y reforzando un modelo clínico sustentado en la evidencia científica y sanitarios por su excelencia en gestión, innovación y creación de empleo. Tambre mantiene certificaciones de calidad como la ISO 9001 y la UNE 179007, pioneras en laboratorios de reproducción asistida, y ha sido reconocida en distintos foros empresariales

Su liderazgo también destaca por una apuesta decidida por el talento femenino. En un sector históricamente masculinizado en sus órganos directivos, Tambre es hoy una organización mayoritariamente femenina, con entre el 86% y el 90% de su plantilla formada por mujeres y con las principales áreas estratégicas lideradas por profesionales femeninas. Para Inge, no es una cuestión de cuotas, sino de cultura corporativa, exigencia y meritocracia.

Tambre Alicante está ubicado en Panoramis Life & Business / .

Para ella, el éxito no se mide únicamente en cifras, expansión o tecnología, sino en el impacto real que cada avance científico tiene en la vida de las mujeres que recuperan la posibilidad de formar una familia. Y también en la construcción de equipos donde el talento crece en un entorno de rigor, humanidad y propósito.

Hoy, Alicante forma parte del mapa europeo de la fertilidad gracias a un liderazgo que combina visión estratégica, excelencia científica y una convicción clara: en reproducción asistida, cada historia importa.