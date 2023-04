Atender el teléfono, comprar el pan, saludar, pedir al camarero, participar en una reunión… Desde que nos levantamos utilizamos la voz de forma continua hasta la hora de dormir… e incluso dormidos, si somos de los hablamos durante el sueño.

Pero hay ocasiones en los que la voz nos falla, a veces por sufrir algún tipo de infección, pero muchas veces por usarla mal.

Según estimaciones de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), 1 de cada 13 personas sufre trastornos de la voz, pero la mayoría no se tratan adecuadamente.

Pero estas cifras aumentan de forma considerable entre algunos colectivos, en especial los docentes. Los datos obtenidos por la SEORL-CCC a través de la encuesta ‘La voz del docente’ lo dejan claro: el 88,5% de los maestros de infantil de segundo ciclo (con alumnos de 3 a 6 años) ha sufrido al menos una disfonía (ronquera, afonía) en su carrera profesional.

“Los profesionales de la enseñanza son uno de los grupos laborales con más riesgo de patologías de la voz ya que no han tenido ningún tipo de formación en técnicas vocales por lo que están muy expuestos a molestias que afectan a su calidad de vida y pueden provocar muchas bajas laborales”, explica el doctor Juan Carlos Casado, presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

De hecho, el 29% de los encuestados han estado de baja por un problema en la voz.

Los docentes con problemas de voz acuden poco al especialista

Según este estudio, del total de 700 docentes encuestados, el 81,79% han tenido alguna vez disfonía. Y son los maestros de infantil, los que tienen que bregar con los más pequeños, los más afectados, seguidos de cerca por los de primaria (85,26% afectados por esta patología).

Las cifras mejoran al aumentar la edad de los alumnos. Así, aseguran haber sufrido esta condición el 78,61% de los docentes de educación secundaria; el 75% de Bachillerato; y el 85,29% de los que imparten enseñanzas de FP.

De hecho, más de la mitad de los encuestados (53,18%) ha sufrido una disfonía el último año; el 33,57% dos o tres; y el 13,25% más de tres. Por comunidades autónomas, son los profes de Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias los que más sufren trastorno de la voz.

Pero lo que llama la atención de los especialistas en otorrinolaringología es que pese a ser una patología tan frecuente entre este grupo laboral, los profesores españoles no acuden ni al otorrinolaringólogo ni al logopeda para evitar recaer en el abuso vocal.

“El 66% de los profesores españoles no han visitado la consulta de otorrinolaringología y menos aún (71,82%) han ido a un logopeda para aprender técnicas vocales”, destaca el doctor Pedro Cabrera, vocal de la comisión de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

Malos hábitos que provocan las disfonías

En cuanto al origen del problema en este colectivo, el mal uso de la voz, son los propios profesores los que reconocen qué es lo que están haciendo mal:

Hablar por encima de los alumnos (58%).

Hablar de forma constante (28%).

No hacer descansos (13%).

Todos estos malos hábitos provocan que los efectos en la voz sean inmediatos. Diferentes estudios indican que los maestros notan los efectos del abuso vocal con solo una semana de impartir clases, algunos profesores perciben un empeoramiento progresivo de su voz a lo largo del día o de la semana.

No hay que olvidar, además, que lamentablemente la disfonía no está considerada una enfermedad laboral para este colectivo y el 67% de los docentes no cree que la disfonía se tenga en cuenta como uno de los riesgos en la prevención de riesgos laborales.

Consejos de los otorrinos para que los profesores no pierdan la voz

Así que, con motivo del Día Mundial de la Voz, los especialistas de la SEORL-CCC ofrecen una serie de consejos para que este colectivo no se quede sin voz: