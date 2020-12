La vivienda más cara en la ciudad de Alicante está en el Cabo de las Huertas y está a la venta por 7 millones de euros, tal y como informa el portal Idealista. Se trata de una villa exclusiva de estilo moderno con 7 habitaciones y 9 baños en la que faltan por terminar los remates finales y acondicionar el jardín.

La vivienda está ubicada al borde del mar y goza, según indican en el anuncio, de una gran privacidad al contar únicamente con un solo vecino. Asimismo, se sitúa al lado de una zona verde con acceso directo a una de las calas del Cabo de las Huertas.

En los más de 1.150 metros cuadros construidos, el chalet cuenta con domótica así como suelos de mármol blanco. De igual forma, la casa está distribuida en cuatro plantas en los que se dispone de biblioteca, cocina independiente de verano, invernadero y garaje para 6 coches. Entre otros atractivos, la planta sótano dispone de sauna, gimnasio, spa y sala de cine.

No se tratan de los únicos lujos con los que cuenta esta vivienda y es que también cuentan, en la planta superior, con una suite de 90 metros cuadrados en la que disponen de salón, baño, vestidor, jardineras, jacuzzi y terraza independiente. No obstante, el lujo tiene un precio - 7 millones de euros - y la vivienda no se ha vendido por el momento a pesar de que lleva publicada en el conocido portal de compraventa desde, al menos, el 15 de junio.

La casa más cara

A pesar del alto precio de la lujosa villa alicantina, no se trata de la vivienda más cara en toda la provincia. Y es que en Penáguila, en la comarca de la Hoya de Alcoy, hay una masía de 1.350 metros cuadrados que se vende por 25 millones de euros. Se trata de la vivienda más cara de la Comunidad Valenciana y la sexta en toda España.

El inmueble tiene 6 habitaciones, 1.350 metros cuadrados y una parcela de 1.750.000 metros cuadrados con una plantación de 15.000 cerezos que están en «plena producción» y que ofrecen una remuneración anual de un millón.

La vivienda más barata

Por el contrario, el inmueble más barato en la provincia cuesta tan sólo 2.100 euros. Sí, como leen. El piso, con 43 metros cuadrados útiles y situado en el barrio de Nou Alacant en Alicante, tiene un salón-comedor, una cocina, un baño y dos dormitorios. No obstante, el piso está ubicado en el tercer piso de un edificio sin ascensor y con orden derribo, por lo que no es visitable.