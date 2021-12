En ocasiones estamos en la oficina o simplemente paseando por la calle y con este frío no sabemos muy bien cómo entrar en calor. Si estás muchas horas sentado frente al ordenador lo más fácil es que los pies se te queden congelados. Si trabajas en una oficina y, por el covid, tenéis las ventanas abiertas, sabes de lo que te estamos hablando. Las manos todavía… pero los pies… como témpanos de hielo, lo que hace que tengas frío por todo el cuerpo.

Pues bien, en Decathlon tienen unos calentadores de pies que acabarán con este problema. Y como son del gigante deportivo están indicados también cuando practicas deporte al aire libre en invierno.

Calentadores de pies de Decathlon

Se trata de unas bolsitas, una especie de calentador adhesivo, que debes colocar dentro de tu zapato, por encima del calcetín. Tiene una duración aproximada de unas cinco horas, pero ojo, no es apto para usarlo mientras duermes y no es recomendable para personas con diabetes, piel sensible o problemas circulatorios, entre otros. Por lo que te recomendamos que consultes en la web las excepciones y las precauciones que debes tomar para no sufrir quemaduras.

Son de un sólo uso y para utilizarlo debes retirar el calentador de la bolsa en la que viene metido y amasarlo para activar el proceso de calentamiento. Hay que esperar unos 10 minutos para ponerlo en el calzado porque lo importante es que debe estar muy caliente. También recomiendan que lo calientes en un ambiente ya caldeado, a unos 20 grados de temperatura.

Estos calientapiés se venden en packs de 10 ó 30 unidades que cuestan 6,99 y 14,99 euros, respectivamente. Además también tienes un pack en el que podrás encontrar dos calentadores de manos y dos de pies por 1,99 euros.

Calentadores de manos de Decathlon

Los calentadores de manos de Decathlon funcionan igual que los calientapiés. El aporte de calor te durará entre cinco y seis horas y también se activa en contacto con el aire. En esta ocasión tendrás que sacar el calentador de la bolsita y agitarlo cinco ó seis veces para activar el calor. Cuando empiece a calentarse mételo en un espacio cerrado como un bolsillo de la chaqueta o un guante. Tienen el mismo precio que los calientapiés.

Calentadores de cuerpo de Decathlon

Por último puedes encontrar unos calentadores para el cuerpo que funcionan igual que los de las manos pero en esta ocasión son adhesivos por lo que hay que pegarlos sobre la primera capa de ropa (nunca en contacto con la piel), en la cara exterior, para que el resto de capas como jerseys o chaquetas mantengan ese calor.