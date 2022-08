Tras el covid-19 la aparición de nuevos virus y enfermedades se ve de un modo más amenazante, sobre todo cuando el origen es animal (zoonótico). Es lo que ha ocurrido con el nuevo virus registrado en China, que lleva ya 35 personas infectadas en dos provincias distintas del país, el Langya (LayV), un virus de origen animal del tipo henipavirus.

La revista científica The New England Journal of Medicine publicó el pasado 4 de agosto la existencia de 35 nuevos casos detectados de personas infectadas con el Langya en dos provincias del norte de China, Henan y Shandong.

Síntomas del Langya

Por el momento los científicos han identificado algunos síntomas de este nuevo henipavirus, entre los que se encuentran: fiebre, cansancio, tos, dolores de cabeza, dolores musculares, náuseas... por lo que algunos coinciden bastante con la sintomatología del coronavirus.

Según el informe científico, 26 afectados por infección aguda por LayV en Shandong y Henang no presentaban otros patógenos y estaban solo infectados con LayV. "Estos 26 pacientes presentaron fiebre (100% de los pacientes), fatiga (54%), tos (50%), anorexia (50%), mialgia (46%), náuseas (38%), dolor de cabeza (35%), y vómitos (35 %), acompañados de anomalías de trombocitopenia (35 %), leucopenia (54 %) y deterioro de la función hepática (35 %) y renal (8 %)".

Tal y como detalla el informe, tras una encuesta de serología animal (concretamente, de animales domésticos) se detectó seropositividad en cabras y perros en porcentajes de 3 de 168 y 4 de 79, respectivamente. Se destaca que entre las 25 especies estudiadas para detectar el Lagya se detectó en musarañas de forma predominante (71 de 262, lo que representa un 27%). "Este hallazgo sugiere que la musaraña puede ser un reservorio natural de LayV", señala el estudio.