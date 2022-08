Estamos en pleno verano y sufriendo las altas temperaturas debido a la ola de calor, y como cada año la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado su listado de los mejores protectores solares. Tener una buena crema solar es imprescindible para cuidar nuestra salud y nuestra piel ante los rayos ultravioleta (UV), por ello es necesario conocer qué producto es mejor y cuál se adapta mejor a nuestro tipo de piel.

Los beneficios de usar crema solar superan con creces los posibles daños que a la larga pudieran causar algunas sustancias en el entorno o en nuestro organismo. Los efectos de la radiación solar sin protección son mucho más graves, como el envejecimiento prematuro de la piel o el desarrollo de varios tipos de cáncer. Por este motivo los expertos recomiendan el uso y "abuso" del protector solar, sobre todo durante los meses de verano, en cualquier situación, ya sea en la playa, la piscina, las terrazas o incluso en un simple paseo al aire libre.

La OCU, en este estudio en el que analiza más de veinte protectores solares con factor de protección solar (SPF) 50 y 50 +, valora la eficacia, calidad y seguridad de estas cremas solares. Asegurándose, mediante exhaustivos análisis en un laboratorio independiente, de que el factor de protección solar de estas cremas solares es real y no incluyen ingredientes perjudiciales para el organismo ni el medio ambiente.

Las mejores cremas solares para este verano

De todos los productos analizados, la OCU destaca por su buena relación entre calidad y precio las cremas de alta protección: Nivea Babies&Kids Sensitive Protect 5en1 50+ y Garnier Delial Sensitive Advance Kids 50+.

Nivea Babies&Kids Sensitive Protect 5en1 50+, cuyo precio ronda los 10,94 euros y los 16,20 euros la pistola de 270 ml, tiene a su favor su facilidad de aplicación y el color que deja en la piel. Además, esta crema solar no tiene perfumes ni fragancias alergénicas, no contiene microplásticos, está bien etiquetada y el envase facilita el aprovechamiento del producto. Sin embargo la OCU también añade una serie de factores en contra: incluye filtros ultravioletas tóxicos para el medio acuático.

Garnier Delial Sensitive Advance Kids 50+, que ronda los 9,99 euros y los 17,68 euros el spray de 300 ml en su precio de venta al público, tiene a su favor su facilidad de aplicación y el color que deja en la piel. Además, esta crema solar incluye perfume y fragancias, pero son bien valorados en la prueba de usuarios, y su etiquetado está completo. Con respecto a los factores en contra proporcionados por la OCU, esta crema solar incluye varios filtros ultravioletas tóxicos para el medio acuático y contiene tres tipos de microplásticos.

¿Qué es el SPF de las cremas solares?

El factor de protección solar (SPF o FPS) indica el número de veces por el que se multiplica el tiempo que se una persona puede permanecer al sol sin quemarse. Pero aunque no te quemes, la piel sufre. Incluso las cremas que ofrecen un índice de protección solar más elevado no bloquean el paso de las radiaciones ultravioletas, por lo que no protegen al 100%.

Los factores de protección solar 15 a 25 son de protección media.

Los factores del 30 al 50 ofrecen alta protección.

Con SPF más de 50 (o 50+) son cremas de protección muy alta.

Por lo que, sea cual sea tu tipo de piel, debes utilizar un protector solar que tenga como mínimo un índice de protección 15.

Rayos UVA y rayos UVB

Según la OCU, a la hora de seleccionar la mejor crema solar para tu piel es importante elegir una crema solar que proteja tanto de los rayos UVA, responsables del envejecimiento de la piel, como de los UVB, que son los causantes de las quemaduras. Además, ambas radiaciones son un factor de riesgo para el desarrollo de diversos cánceres de la piel.

El factor anunciado en los protectores solares (SPF) es el de los UVB. Por ejemplo, un factor 30 significa que bloquea el 97% de los rayos UVB. El de los UVA, debe ser como mínimo un tercio. Una crema con factor 30 tendrá un factor de protección frente a UVA de 10.

Tipos de filtros de protección solar

Según la OCU, los filtros UV se dividen tradicionalmente en filtros químicos y físicos en función de su mecanismo de acción:

Los filtros solares químicos o filtros orgánicos , absorben los rayos UV, captan la energía y la emiten de nuevo como radiación térmica.

, absorben los rayos UV, captan la energía y la emiten de nuevo como radiación térmica. Los filtros físicos, filtros inorgánicos o minerales, actúan reflejando o dispersando la radiación UV. Son el óxido de zinc o el dióxido de titanio.

La diferencia entre ellos es que los filtros minerales son, en principio, menos problemáticos y apenas se usan, ya que se utilizan sobre todo en cremas solares de marcas de cosmética natural. La OCU advierte además de que "algunos estudios muestran que los filtros físicos no suelen bastar para garantizar una protección alta o muy alta y de amplio espectro, y además los productos que usan estos filtros suelen gustar menos a los usuarios por su dificultad para extenderse y dejar rastro blanco".