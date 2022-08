No hemos salido casi de la tercera ola de calor del verano -las temperaturas dieron solo un pequeño respiro a finales de la semana pasada- y ya estamos en la cuarta. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que a partir del miércoles entre en la provincia una nueva colada de aire del Sahara que elevará las máximas a los 35 grados en la costa y llevará el termómetro a los 38 grados en el interior. Lo peor, sin embargo, las noches pues prácticamente en todas las de la primera quincena de este recién iniciado agosto las temperaturas mínimas no bajarán de los 25 grados, lo que hay que añadir la elevada temperatura del aire: bochorno. Otra característica de agosto va a ser que el calor se combinará con tormentas, de gran intensidad al estar el mar ya casi por encima de los 30 grados. Aemet apunta, no obstante, que esta ola de calor no será tan fuerte.

Hoy, según avanza la Aemet, de nuevo los termómetros se disparan y sobrepasarán los 42 grados en amplias zonas del centro y de la mitad oeste tras el julio más bochornoso que se recuerda desde que hay registros, anticipo de un agosto que se prevé muy cálido y prolijo en tormentas. Termina "muy probablemente uno de los dos meses de julio más cálidos en España desde 1961 hasta la fecha", ha manifestado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha advertido de que, según la predicción del Centro Europeo, es de esperar que en agosto se alcancen "temperaturas superiores a las normales" en casi toda España. Según del Campo, es posible que en la primera quincena de agosto, y tal vez en la segunda, en el norte y el centro peninsulares se superen de 3 a 6 grados los valores normales y que siga aumentando la temperatura del agua en Mediterráneo, donde ya es 5 grados superior a lo habitual. Además, los meteorólogos de Meteored recuerdan que es normal que durante la segunda quincena se generen tormentas y en el litoral mediterráneo se produzcan las primeras trombas de agua intensas y localizadas, pero en general pronostican que en agosto las lluvias estarán en torno a la media o ligeramente por debajo en toda España. De momento este domingo se esperan otra vez chubascos y tormentas, que podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo, en puntos del cuadrante nordeste peninsular y mucho calor en amplias zonas del centro y mitad oeste peninsular, además de en la isla de Gran Canaria. Andalucía y Extremadura alcanzarán en el día de hoy las máximas mas altas con los 42 grados previstos en Cáceres y Badajoz o los 40 grados que muy probablemente sobrepasarán en las provincias andaluzas de Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla. Jorge Olcina: “Necesitamos ciudades más verdes, con más sombra, más fuentes y viviendas adaptadas al calor" En Toledo rondarán los 39 grados de máxima este domingo; 38 tendrán en Ciudad Real y Guadalajara -los mismos se esperan en el sur y oeste de la Comunidad de Madrid- y también llegarán a 40 grados en los valles de los principales ríos del centro, oeste y suroeste peninsular. En general será un día de máximas elevadas que ha disparado las alertas por calor, lluvia o tormentas en diez comunidades autónomas, cuatro de ellas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia) en nivel naranja (riesgo importante) . Algunas ciudades afectadas por este episodio de calor intenso como Madrid o Murcia han suscrito protocolos de actuación por situaciones meteorológicas adversas y cierran o mantienen zonas balizadas en sus parques, una medida que es contraria a las políticas de la mayoría de ciudades españolas, que los optan porque sigan abiertos en estas situaciones. La situación se complica a partir de hoy lunes, cuando la Aemet anuncia un episodio de altas temperaturas, de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, en el oeste y centro peninsulares pero la nueva ola de calor "no será un episodio cálido tan extraordinario" como el de mediados de este mes de julio. La semana empieza con una fuerte subida de temperaturas en el norte y calor intenso hasta el miércoles, con máximas de nuevo superiores a los 38 grados en buena parte de España, salvo en el extremo norte y zonas de montaña, y rondando o superando los 40 grados en el sur de Galicia, Castilla y León, zona centro y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Por la noche no se bajará de los 20 grados, y puntualmente de los 25, de manera local en puntos de la costa mediterránea, zona centro y mitad sur durante los tres primeros días de la semana. Te puede interesar: Alicante El mar alcanza los 30 grados dos meses antes de lo normal y se convierte en "pólvora" en caso de gota fría A la vista de ello, los servicios sanitarios y de Protección Civil aconsejan extremar la precaución con el sol, sobre todo en las horas centrales del día, y con las personas que más pudieran sufrir los efectos perjudiciales del calor. Además, solicitan que se respete el monte y evitar conductas que puedan provocar incendios forestales pues, según informa Aemet. El riesgo de fuego es extremo en Galicia, Cordillera Cantábrica, Castilla y León, La Rioja, este de Andalucía, puntos de Navarra, Cataluña, Baleares, Murcia y en el sur de la Comunidad Valenciana.