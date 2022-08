A la mayoría de personas les cuesta conciliar el sueño con el calor y con las noches tropicales que estamos viviendo este verano este asunto puede convertirse en una auténtica pesadilla. Para intentar acabar con el problema algunos optan por los remedios naturales. Tomar tisanas relajantes o realizar respiraciones controladas antes de irse a la cama son algunos de los más comunes. Para otros el problema es más grave aún y tiene que echar mano de la medicación para poder dormir.

Sin embargo existen otros métodos más inocuos que pueden ayudarte mucho a conciliar el sueño. Uno de los más conocidos es el método del sueño inverso.

¿Qué es el método del sueño inverso?

El método del sueño inverso consiste en decirte a ti mismo que no quieres dormirte. Justo lo contrario de lo que realmente quieres que suceda. Este truco está basado en la intención paradójica, un término muy conocido en psicología.

¿Cómo realizar el método del sueño inverso?

Para que este método resulte eficaz debes seguir ciertos pasos. En primer lugar realiza las mismas rutinas antes de irte a dormir que haces normalmente. Vete a la cama a la misma hora de siempre y cierra los ojos. Eso sí, recuerda que no debes dormirte. Intenta no distraerte ni pensar en otras cosas. Céntrate en no dormirte. Lo ideal es que te mantengas en la cama con la luz apagada y los ojos cerrados. Al final, seguro que tu voluntad de no dormirte acaba perdiendo la batalla y caes en los brazos de Morfeo.

Si la primera noche que pones en práctica este método no da el resultado esperado, no desesperes. Repite la misma secuencia a la noche siguiente y seguro que lo logras.

Otros trucos para dormir mejor en verano

Puedes combinar la técnica del sueño inverso con otros trucos para conciliar mejor el sueño.