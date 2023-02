Lluvia de críticas al ministro Planas por condicionar ahora las batidas de lobos a un censo

De arriba, de abajo y de ambos lados le han caído críticas al Ministro Luis Planas a cuenta de sus declaraciones sobre el conflicto del lobo durante su visita a Asturias. Y eso que el titular de Agricultura y Pesca dijo estar, sin ambages, del lado de los ganaderos, entender su angustia, al tiempo que se mostró partidario de batidas siempre y cuando lo avale un censo exacto del número de ejemplares, en manos de las comunidades y del Ministerio de Transición Ecológica.

Pero todo lo dicho por Planas no ha sentado muy bien entre las organizaciones agrarias –ya molestas por no haber sido convocadas a su visita a Asturias– y, por supuesto, entre la oposición. Tampoco en el gobierno de Cantabria, que junto a Asturias, Castilla y León y Galicia que sufre los problemas de la sobrepoblación de lobos y los ataques al ganado, están muy contentos.

En resumen, todos quieren hechos y no buenas palabras. "Si tenemos que esperar a que haya una censo para eliminar lobos, ya no quedarán entonces ganaderos", advierte Geli González, de Asaja-Asturias. "Pedimos al ministro que deje de engañar al sector y de tomarnos por tontos". Recuerdan en Asaja que la decisión por parte del Ministerio de Transición Ecológica de proteger en 2021 al lobo se hizo "con datos de 2014 que no se correspondían con la realidad. Las comunidades tienen censos actualizados todos los años para elaborar sus correspondientes planes de gestión".

Duda además González de que Luis Planas comparta la angustia de los ganaderos. "Debería saber que sin vacas, ovejas y cabras no hay quesos con denominación de origen. Que no se les olvidé que los ganaderos no quieren dinero, quieren que no les maten sus animales".

Mercedes Cruzado, secretaria general de Coag, lamentan que, aunque ahora el Ministro y la Consejería de Desarrollo Rural se han dado cuenta de que tiene que haber controles poblacionales, no acaben "de ponerse en marcha porque quieren todas las garantías jurídicas y no correr riesgos". Asegura Cruzado que "hay base jurídica suficiente, ahora y desde el principio, para hacer controles poblacionales, que se deben aplicar inmediatamente, no esperar más tiempo".

En el PP de Asturias el diputado Javier Brea recuerda que "son un clamor las solicitudes de los ganaderos pidiendo que se abatan ejemplares en zonas concretas". Critica Brea la actitud del Gobierno regional, "incapaz de abatir un solo ejemplar, pese a las reincidentes promesas para los Picos de Europa". Critica que ahora se hable de esperar un censo fiable después de que el ejecutivo asturiano presumiera de ser "la comunidad con más y mejores datos de toda España". Y remata: "El PSOE, además de haber sido los responsables de crear un problema donde no lo había, nos mienten constantemente. Todos sabemos que la única solución para proteger a los ganaderos frente al lobo es sacar al lobo del catálogo de protección".

En Cantabria, el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, tacha de "impresentables" las declaraciones. "¿Cómo es posible que diga que comparte la angustia de los ganaderos cuando se ven víctimas de los ataques, cuando en este asunto les ha dejado solos y con la única ayuda de las comunidades autónomas?", se pregunta Blanco, quien cree que Planas es sumiso con Teresa Ribera, con "más peso en el Consejo de Ministros".