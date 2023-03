Andrea Ivanova, una mujer búlgara de 23 años, ha captado la atención del mundo gracias a su búsqueda constante por convertirse en la "Barbie de la vida real". La joven ha sido noticia por someterse a múltiples cirugías y tratamientos de belleza, y por establecer un récord al recibir 30 inyecciones de ácido hialurónico para tener "los labios más grandes del mundo".

En una entrevista con el medio británico Daily Star, Andrea confesó que se siente feliz con su apariencia actual y que su objetivo final es alcanzar la apariencia de una muñeca Barbie en la vida real: "Me siento muy feliz con mis labios actuales, pero aún quiero aumentar su tamaño. Quiero tener los labios más grandes del mundo", declaró. Actualmente son tan grandes que casi le tapan las fosas nasales.

Además de las inyecciones en los labios, Andrea también se ha sometido a un procedimiento de aumento de mejillas y está considerando realizar cirugías para agrandar sus ya más que voluminosos pechos. "He realizado todas mis intervenciones y procedimientos en la ciudad donde vivo, en Sofía, pero planeo tener mi próxima cirugía para pechos aún más grandes en Turquía o en Alemania, porque hay muy buenos especialistas en estos países también", explicó.

"Para mí es una forma de arte"

A pesar de los posibles riesgos y complicaciones que conllevan las cirugías y los tratamientos de belleza extremos, Andrea no planea detenerse en su búsqueda por alcanzar su apariencia ideal, que comenzó en 2018. "Sé que algunas personas piensan que mi obsesión por la apariencia es peligrosa, pero para mí es una forma de arte", dijo.

El llamativo look de Andrea ha atraído a una base de fans de más de 25.000 seguidores en las redes sociales, y la joven ha recibido invitaciones de fans adinerados para viajar por el mundo. "Todos los días muchos fans diferentes de todo el mundo me envían miles de mensajes en mis redes sociales y me invitan a ir de vacaciones a diferentes países e incluso continentes", reveló.

Si bien Andrea ha recibido reacciones tanto positivas como negativas de otros viajeros, ella se siente halagada cuando la gente le pide tomarse fotos con ella. "Donde quiera que vaya, siempre hay gente dispuesta a tomarse fotos conmigo, lo cual es maravilloso para mí", dijo.

Riesgos de los tratamientos extremos de belleza

Sin embargo, a pesar de su apariencia llamativa, Andrea ha recibido críticas por parte de algunos medios y de la opinión pública, que ven sus acciones como un reflejo de la presión social que se ejerce sobre las mujeres para cumplir con ciertos estándares de belleza.

Por su parte, la joven ha defendido su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo: "Creo que es importante que cada persona tenga el derecho de hacer lo que quiera con su propio cuerpo, siempre y cuando no lastime a nadie más", afirmó.

Mientras tanto, los médicos advierten sobre los riesgos que conllevan los tratamientos de belleza extremos. El médico de Andrea la ha instado a prestar atención a cualquier dolor en sus labios, ya que los procedimientos futuros podrían ser potencialmente "fatales". A pesar de ello, Andrea insiste en que nunca se cansará de las inyecciones de ácido y que se siente feliz de seguir adelante con sus planes de cirugía y tratamientos de belleza para alcanzar su apariencia ideal de muñeca Barbie en la vida real.