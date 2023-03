La reconocida influencer Laura Escanes fue anoche una de las invitadas del programa de La 1 "Días de tele" que presenta Julia Otero y allí desveló cuánto puede ganar un influencer a cambio de una publicación patrocinada en las redes sociales.

"Nos pagan bastante bien", dijo al principio, reacia a hablar de cantidades. Sin embargo, el interés de la presentadora y el humor catalizador del otro invitado de la noche, Florentino Fernández, hicieron que la catalana se animara a dar cifras.

Aunque precisó que los emolumentos de los influencers dependen de muchos factores, como su número de seguidores, tipo de público y su engagement, la expareja de Risto Mejide dio detalles sobre sus ingresos por publicaciones patrocinadas en Instagram.

Alrededor de 5.000 euros

"En mi caso, por una publicación en colaboración con una marca, recibo alrededor de 5.000 euros", reveló, aunque aclarando que "hago pocos posts patrocinados en el feed porque no quiero que todo sea publicidad".

En cuanto a las Instagram Stories, la joven destacó que la tarifa es menor: "Es algo más dinámico, son momentos que duran 24 horas y no permanecen en tu perfil. Por lo tanto, no llegan a los 5.000 euros, ya que no tienen una duración permanente".

Su mediática relación le dobló los seguidores

Laura Escanes también señaló en el programa de la televisión pública cómo su relación con el presentador Risto Mejide fue un antes y un después para su carrera. "Tenía 20.000 seguidores, que parecen pocos en comparación con los que tengo ahora, pero en ese momento me iba bastante bien", apuntó la que hoy roza los 2 millones en Instagram.

🗣 @LauraEscanes: "de un día para otro, cuando salió todo a la luz, dupliqué mis seguidores".



¿Qué efecto tuvo en la vida de Laura Escanes la noticia de su relación con @ristomejide?



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/FYepC9RajQ — La 1 (@La1_tve) 15 de marzo de 2023

Cuando su relación con Mejide saltró a la palestra pública, sus seguidores se duplicaron "de un día para otro". Dijo que la situación no fue fácil, pues recibió muchas críticas, pero "he ido creciendo con ello. Fue repentino, pero creo que me adapto bien a los cambios e intento surfear las olas que van llegando. Tampoco esperaba tanto".