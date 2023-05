¿Qué es ser madre en 2023? Entre el ninguneo, la culpa, la celebración y la tribu

Ser madre es "un trabajo para toda la vida", como sentencia el título de la cruda 'memoir' de la maternidad de Rachel Cusk. Más allá de criar un ser vivo, cuidarlo, alimentarlo y educarlo ¿qué es ser madre en 2023? Con motivo del Día de la Madre, que se celebra el primer domingo de mayo, preguntamos a varias autoras y divulgadoras sobre la maternidad, la real, no de la Instagram, donde todo es bonito y perfecto.

¿Qué implica hoy tener hijos? ¿Es cierto que es "estar viva pero con 2.000 tentáculos más", como canta Rigoberta Bandini? ¿Es una decisión libre? ¿Qué obstáculos hay en el camino? En EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, damos voz a madres y divulgadoras que dejan claro que, a pesar de que no hay dos maternidades iguales, criar a un hijo es un antes y un después en la vida de todas las mujeres.

Diana Olivier: "Ser madre hoy es no ser nada para la sociedad y las instituciones"

Madre de dos hijos, la periodista y autora de 'Maternidades precarias' (Arpa), Diana Oliver (Madrid, 1981) dedica su vida profesional a colocar la maternidad y la crianza en el lugar que le corresponde.

“Ser madre hoy es no ser nada para la sociedad y las instituciones, que tienen en apariencia en muy buen lugar a la maternidad, pero ni rastro de apoyos y sostén que pongan en valor traer hijos al mundo. Y criarlos”.

“Ser madre hoy es asumir que es probable que sea difícil que tengas hijos o hijas (retraso de la edad de la maternidad, dificultad para acceder a salario digno, condiciones laborales precarias, vivienda imposible…) y que cuando los tengas las únicas posibilidades que encontrarás para poder cuidar (si no tienes recursos económicos suficientes para tomar una excedencia o una flexibilidad significativa) serán unas irrisorias 16 semanas, que no dan ni para disfrutar de una minimísima lactancia materna exclusiva y que te empujan a externalizar el cuidado”.

“Ser madre hoy es sufrir violencia obstétrica. Ser madre hoy es descubrir lo solas que estamos. Ser madre hoy es tomar conciencia de lo poco que se cuida a las madres y de la nula inversión en prevención y acompañamiento de los problemas de salud mental. Ser madre hoy es enfrentarse a una exigencia social y personal enorme”.

“Ser madre hoy no es nada fácil aunque nos hayan hecho creer que lo tenemos más fácil que nunca”.

Eva Millet: "A las madres les asalta la culpa"

Experta en el fenómeno de la sobreprotección a los hijos y la hiperpaternidad, la divulgadora barcelonesa disecciona los orígenes y los mandamientos de la autodenominada crianza con apego en su nuevo libro, 'Madres mamíferas' (Plataforma Actual).

“Mi impresión es que hoy día ser madre es una paradoja: por un lado, deberíamos estar más tranquilas, ya que existe una mayor protección para los hijos. Hay vacunas, antibióticos, seguridad social, escuela pública... Los niños ya no mueren de enfermedades infecciosas y la educación es obligatoria. Además, los padres están cada vez más involucrados en la crianza. A diferencia de las generaciones anteriores, hoy cambian pañales, cuidan, recogen, llevan, juegan con los hijos… Aunque queda mucho por hacer, el reparto de tareas, la igualdad, es una reivindicación que, por fin, se toma en serio”.

“Todo esto debería dar una cierta paz a las jóvenes madres, pero parece ser que eso no es así: a las madres hoy les asaltan docenas de dudas, inseguridades y, en especial, la culpa. Culpa por no cumplir unos ideales que inundan las redes sociales. De madres supuestamente perfectas y felicísimas. 'Madres apegadas' y 'respetuosas' que tienen partos 'naturales' de dos días y que presumen de sus hijos perfectos en Instagram. Las etiquetas inundan las maternidades actuales y, también, unas expectativas y una competencia insanas”.

“Sé que es difícil inhibirse y seguir el camino de la crianza de un forma más sosegada, confiando en una misma y en los propios hijos. Hay demasiadas presiones y demasiado estrés en estas crianzas que yo llamo 'híper', en las que no tener tiempo libre se ha convertido en un signo de estatus. Sin embargo, para el bienestar de ambos es necesario bajar ritmos y parar estas crianzas frenéticas. Hay que dejar a los niños ser niños. La infancia no es una competición sino una etapa preciosa y única que las madres merecen vivir sin culpas ni angustias".

Begoña Gómez Urzaiz: "Me gustaría que fuera algo gozoso, compartido, optativo (¡siempre!) y deseable”

Begoña Gómez Urzaiz es autora de 'Las abandonadoras' (Destino), libro en el que mezcla su experiencia personal como madre con las historias de varias mujeres que abandonaron a su prole, como Ingrid Bergman, Doris Lessing y Mercè Rodoreda.

“Admito que siempre me ha generado especial repelús y suspicacia el día de la madre. De niña, en mi familia no se celebraba especialmente (éramos más de la escuela "estos días se los inventa el Corte Inglés, tan vigente en ambientes 'progres' en los 80) y tengo la impresión de que las redes y también la resignificación de todo lo maternal que estamos viviendo en los últimos años ha dado a esa fecha un empujón que tampoco era muy necesario. Ese día, los perfiles se llenan de posts de homenaje a madres y, aunque el lenguaje ha cambiado, al final de esas mujeres se sigue elogiando su heroísmo individual, su generosidad sin límites”.

“El relato no está tan lejos del de la madre abnegada que celebraba el franquismo. Encima se le ha añadido una especie de pátina de brillo: todo el mundo tiene que encontrar la foto juvenil de su madre más sexi para que dé buen rédito”.

“Es difícil decir qué es ser madre hoy porque, obviamente, no es lo mismo para una madre soltera migrante que para alguien de clase media que puede participar en el ‘sistema maternal’ que ofrece el mercado. Sí sé lo que me gustaría que fuese. Algo gozoso, compartido, no competitivo, optativo (¡siempre!) y deseable”.

Victoria Gabladón: "Basta con que se nos respete"

“La maternidad me buscó a mí, yo no la busqué a ella. Me la encontré y, sin saber mucho, le abrí la puerta. Lo hice de par en par, sin reservas ni condiciones. No sabía que me iba a atravesar de tal manera”, explica Victoria Gabaldón, directora de ‘Mamagazine’, revista trimestral y cultural para madres.

“Si acudes al diccionario de la RAE, descubres que la palabra 'madre' tiene 18 acepciones simples. Madre es la mujer que ha concebido o parido (es decir, que hay madres sin hijos). También es la mujer que ejerce de madre (aunque no haya parido). Es útero o matriz donde se desarrolla el feto”.

“Madre es autora, creadora o fundadora de algo. Madre es cauce y acequia, pero también alcantarilla y cloaca. Madre es el madero principal donde tienen su fundamento, sujeción o apoyo otras partes de ciertos armazones. Madre es causa, raíz u origen. Madre, por ser, es hasta la madre patria".

“Madre es un antes y un después. Un después que nunca vuelve a ser antes. Madre es mi madre y es la tuya y soy yo y, quizá, eres tú también. Madre es la que tuvo que renunciar a una criatura recién salida de su vientre (de alquiler) y la que cruzó el océano para ganarse la vida cuidando a las hijas de otras, separándose de las propias. Madre es la que renuncia, renunció o renunciará y la que no. Madre es la gloria de muchas y la penitencia de otras”

“El mundo celebra a las madres, lo lleva haciendo cientos de miles de años. Pero quizá las madres no queremos que se nos celebre: con que se nos respete, basta”.

Sara Desirée Ruiz: "Reivindico un permiso de maternidad durante la adolescencia"

Diplomada en Educación social y experta en personas adolescentes, Sara Desirée Ruiz ha publicado 'Te necesita aunque no lo parezca' (Grijalbo), un manual para comprender y acompañar a los hijos e hijas cuando entran en la adolescencia.

"Ser madre hoy es un reto, porque educar es todo un reto. En una sociedad cada vez más compleja, en la cual no tenemos muchas veces ni tiempo ni espacios en los que compartir, para respirar, para parar y para reflexionar, educar, que justo requiere de esos tres componentes, tiempo, espacios compartidos y reflexión, se convierte en algo desafiante que puede llegar estresarnos mucho".

"Si a eso le sumamos que la adolescencia ya viene con una cuota elevada de estrés por las características de la propia etapa evolutiva, conseguir ese tiempo, ese espacio y esas oportunidades para la reflexión se hace imprescindible. La familia experimenta un reajuste durante la adolescencia y tiene que poder disponer de tiempo para acoger este nuevo momento del ciclo vital que viene cargado de sorpresas. Por lo tanto, no sería ninguna mala idea disponer de un permiso de maternidad y paternidad durante esta etapa para poder dedicar tiempo a las personas adolescentes de sus vidas y de esta forma prevenir posibles riesgos y acompañarla como necesita, ya que requiere más que nunca de su atención".