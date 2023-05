La oficina de turismo de Gran Bretaña en España Visit Britain, presenta los mejores planes e itinerarios para todo tipo de públicos. Quizás ya hayas ido a Gran Bretaña, pero seguro que todavía NO CONOCES Gran Bretaña en realidad. Este país tiene aventuras para todos los gustos, un destino turístico único y lleno de posibilidades que ahora puedes descubrir en profundidad y permite conocer el país como nunca hasta ahora a través de experiencias únicas al alcance de muy pocos.

Este 2023, por ejemplo, Reino Unido se ha convertido en uno de los destinos de moda, que vive estos meses una actividad frenética con la coronación de su nuevo rey en Londres y la efervescencia musical y creativa en Liverpool por la celebración de Eurovisión.

Te guste lo que te guste, te aseguramos que puedes encontrarlo aquí. ¡Mira una de estas propuestas y elige tu ruta!!

El viaje más literario para los amantes de las letras inglesas

Los apasionados de la literatura inglesa están de enhorabuena. VisitBritain propone unos apasionantes recorridos por las vidas de los autores británicos más reconocidos internacionalmente y los lugares que inspiraron sus obras más populares.

Londres es la cuna literaria de la literatura anglosajona y Bloomsbury uno de sus barrios más emblemáticos. Te proponemos una ruta que te permitirá pasear por las plazas de esta zona y acercarte al Grupo Bloomsbury, un grupo de escritores, filósofos, intelectuales y artistas ingleses que vivieron en este barrio en la primera mitad del siglo XX y entre los que se encuentren la reconocida escritora Virginia Woolf o el economista John Maynard Keynes. Este grupo rebelde, liberal y vanguardista jugó un papel esencial en el desarrollo de la cultura moderna y su influencia sigue vigente hoy en día.

Muy cerca de allí, en la segunda biblioteca más grande del mundo, la Biblioteca Británica, podrás explorar una colección de más de 14 millones de libros, además de manuscritos únicos y piezas como el escritorio de Jane Austen o la primera publicación de Shakespeare.

Entre las ciudades literarias que VisitBritain propone en sus rutas, se encuentra Bath, obra maestra del diseño de la Regencia gracias a su grandiosa y uniforme arquitectura, y lugar de encuentro de la alta sociedad inglesa del siglo XVIII. La ciudad fue fundada por los romanos, cuya huella podemos contemplar en los ancestrales baños termales del centro. En el Centro Jane Austen podrás ampliar tus conocimientos sobre la vida de la escritora y el tiempo que pasó en la ciudad. Después, te proponemos terminar el recorrido con la experiencia inglesa por antonomasia, el té de la tarde, en el elegante restaurante Bath Pump Room.

Ubicada a orillas del río Támesis, Oxford, la ciudad de las "agujas de ensueño", ha sido un templo para la enseñanza desde 1096. Allí, podrás conocer las experiencias de leyendas literarias como J.R.R. Tolkien, Lewis Carroll, C.S. Lewis, Oscar Wilde o Agatha Christie, descubrir los nexos con Harry Potter y visitar los hermosos y clásicos edificios dorados del centro de la ciudad o Christ Church, una de sus más famosas y espectaculares escuelas universitarias.

Geoffrey Chaucer la inmortalizó en Los Cuentos de Canterbury, una colección de 24 historias que narran el viaje de unos peregrinos hasta esta mítica ciudad. No te pierdas la visita a Canterbury y su magnífica catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y a menudo considerada como la más bella de Europa.

Conocer Stratford-upon-Avon y ver una representación en el Teatro Real Shakespeare, sede de la Compañía Real Shakespeare es uno de las citas ineludibles para todo amante del genial dramaturgo. Sumergirse en el hermoso entorno natural del lago Windermere, lugar que inspiró a Beatrix Potter y en el que escribió La historia de Peter Rabbit y muchos otros de sus entrañables cuentos infantiles son otros de los planes que te propone VisitBritain para descubrir la Gran Bretaña más literaria.

Liverpool, los Beatles…y mucho más

Todos los beatlemaniacos lo saben. Liverpool es la ciudad a la que hay que ir para conocer hasta el último detalle de uno de las mejores bandas musicales del mundo. La oficina de turismo de Gran Bretaña te ofrece unas increíbles experiencias personalizadas para cumplir todos tus sueños de auténtico fan.

El recorrido incluye la visita a las casas de la infancia de Paul McCartney, George Harrison y John Lennon, las estatuas que hay en la calle de The Beatles y las réplicas de Casbah, Mathew Street y The Cavern, que capturan auténticamente los años 60 y te permitirán experimentar personalmente los lugares que ayudaron a construir el mito de esta banda. El plan melómano se cierra con una deliciosa cena privada en el museo de la historia de The Beatles y la actuación musical de una banda tributo a los Beatles en vivo. La guinda la pone la sorpresa final, una oradora privada muy particular, la hermana de John Lennon, Julia Baird, o la secretaria de The Beatles, Freda Kelly.

Como demuestra la celebración este año de Eurovisión en la ciudad, hay vida más allá de los Beatles en Liverpool. Con las rutas organizadas por VisitBritain, podrás realizar un recorrido panorámico por la ciudad que se convirtió en uno de los puertos más importantes del mundo y ver edificios famosos como el Royal Albert Dock, el Pier Head, el Ayuntamiento de Liverpool o lugares relacionados con el Titanic como la antigua sede de White Star Line. También tendrás la posibilidad de cenar en The Art School, un restaurante ubicado en el barrio georgiano de Liverpool que se encuentra ubicado en un edificio victoriano de 1888 y que fue hogar para niños abandonados.

No muy lejos de Liverpool, te proponemos pasar un original día en la mítica carrera de caballos The Grand National, en el hipódromo de Aintree.

Birmingham, la milla de las joyas ocultas

Una interesante visita que se suele escapar de los destinos más solicitados es la de Birmingham, la capital de los Midlands. Esta ciudad, que en su momento fue sede de la Revolución Industrial, ha evolucionado hasta convertirse hoy en un próspero centro cultural.

Las calles del Birmingham más moderno y urbano han sido el lienzo de artistas callejeros durante décadas que junto con los festivales más recientes, como el B-Side, City of Colours y el High-Vis han fomentado el talento de la ciudad y atraído a grandes nombres de todo el mundo. Si te gusta el arte, es obligada la visita guiada a pie por un experto local del barrio de Digbeth, que te llevará a visitar los rascacielos más llamativos y los murales más impresionantes de la ciudad.

Los visitantes que prefieran la tradición, podrán recorrer sus calles cargadas de historia y realizar una inolvidable excursión en barco por su famoso canal, donde tomar algo mientras se admira la ciudad o visitar The Black Country Living Museum y conocer de primera mano la historia de uno de los primeros paisajes industrializados en Gran Bretaña. Escenario de la aclamada serie británica Peaky Blinders, las calles de Birmingham plantean un viaje en el tiempo a los días de la época industrial y las calles sin ley dominadas por gánsters.

Pero si hay algo que caracteriza a esta ciudad británica son las joyas, con más de 800 comercios, 100 minoristas especializados y 50 contemporáneos. Designer Makers, el barrio de las joyas de Birmingham es el centro de joyería del Reino Unido, un tesoro nacional que combina estructuras asociadas con la joyería y la metalurgia que no existe en ningún otro lugar del mundo. Recorriendo las calles empedradas del barrio, podrás admirar su singular arquitectura que dota a la zona de más de 200 edificios reconocidos y visitar alguna de sus fábricas y talleres.

Skye, Harris y Lewis, cultura gaélica en las islas de Escocia

Los que quieran adentrarse en la espectacular naturaleza de las Tierras Altas de Escocia no pueden dejar de recorrer los escarpados paisajes y las maravillosas playas del archipiélago de las islas Hébridas.

La isla de Skye, la segunda mayor de Escocia, se caracteriza por su belleza, sus imponentes acantilados y su riqueza natural. El itinerario de VisitBritain propone empezar la ruta con una visita al pintoresco pueblo de Staffin, a los pies de la espectacular cordillera de Trotternish, para admirar algunas de las formaciones geológicas más fascinantes, incluyendo las singulares huellas de dinosaurio descubiertas en 2002. Otra de sus paradas obligatorias es Dunvegan, que posee el castillo habitado más antiguo de Escocia y la destilería Torabhaig, con degustación de su popular whisky de malta incluida.

Tomando un ferry desde el norte de Skye se llega a la isla de Harris, parte de las Hébridas Occidentales y que impresiona por sus increíbles playas y dramáticos paisajes. Harris hará las delicias de los amantes del senderismo, la ornitología y la naturaleza. Explorándola podrás descubrir su costa vigilada por viejos castillos y sus magníficos paisajes lunares, antes de tomarte un merecido descanso y dirigirte a la excelente destilería Harris, a orillas del lago East Tarbert, cuya mítica ginebra incorpora ingredientes frescos del mar.

La isla de Lewis es la más grande y septentrional de las Hébridas Occidentales. Descubre las misteriosas Piedras de Callanish, un conjunto de casi 50 monolitos datados alrededor del 3000 a. C. y sus singulares casas con tejado de paja, propios de la cultura gaélica. También podrás visitar uno de los mejores ahumaderos de salmón de Escocia para probar el producto y aprender sobre el proceso de ahumado.

Viajando con VisitBritain, podrás vivir experiencias únicas junto a un arqueólogo con el que conocer la historia del lugar o realizar un safari marino por la extraordinaria costa de Lewis. Sus aguas están llenas de vida salvaje, con avistamientos de orcas, delfines y nutrias, además de una amplia variedad de aves marinas como águilas y frailecillos.

En Lewis también podrás encontrar alguna de las mejores artesanías del mundo, como el elegante tweed Harris, inspirada por la magia de su entorno natural.

Edimburgo y St Andrews, el corazón de Escocia

Escocia es un paraíso que no te puedes perder, ideal para visitar en familia, repleto de bellos paisajes y una rica cultura local.

Edimburgo es, sin temor a exagerar, una de las ciudades más bellas del mundo. Recomendación irrechazable es la de recorrer las calles de su centro histórico y culminar el paseo con una visita guiada a su espectacular castillo, construido en la cima de la ciudad, en la cumbre volcánica de Castle Rock. En su interior podrás admirar las Joyas de la Corona Escocesa y la histórica Piedra de la Coronación.

Los itinerarios de Visit Britain incluyen la Experiencia del Whisky Escocés que, como es de esperar, incluye la degustación de alguno de sus mejores licores para conocer más en profundidad todos los sabores de esta región.

Cruzando el famoso Puente de Forth se llega al bello pueblo de St Andrews, en donde visitar su famosa universidad y comer en uno de sus restaurantes de referencia como Forgan’s, conocido por las habituales visitas del Príncipe William y la Princesa Catherine.

El impresionante paisaje del Parque Nacional Cairngorms

El Parque Nacional Cairngorms es uno de los 50 Parques Nacionales más grandes del mundo, según National Geographic. Las exclusivas rutas organizadas por VisitBritain te permitirán hacer rutas de senderismo y explorar la magia de este impresionante paisaje y la majestuosidad de sus montañas, aprender sobre su fauna y naturaleza y disfrutar de la mejor comida de temporada local.

Propiedad y al cuidado de la familia Grant durante más de 500 años, Rothiemurchus es la joya del Parque Nacional Cairngorms y ha sido reconocido a lo largo de la historia como un lugar especial por su belleza, magníficos pinares y abundante fauna. En la Experiencia Bothy, podrás disfrutar de una fascinante exploración de la historia, su gente y el trabajo que se lleva a cabo en Rothiemurchus. Esta actividad privada se lleva a cabo en todoterrenos de Land Rover y está liderada por un Rothiemurchus Ranger, que informa de cada espacio que se visita.

Entre otros, podrás disfrutar del ganado de las Tierras Altas en Dell Farm, el impresionante bosque antiguo de pinos de Caledonia, la tranquilidad del Lago an Eilein y dejarte seducir por las vistas a la montaña en Tullochgrue. También podrás observar de cerca y alimentar a los ciervos rojos en Deer Farm.

Arte urbano y delicias culinarias en Londres

Y cómo no Londres- El East End de Londres es una mezcla de culturas, historia y arte urbano más ricas de toda la ciudad. Arte urbano único en el mundo en Brick Lane o paseando por la famosa calle de Shoreditch Street Art, en donde podrás conocer de primera mano el arte callejero subversivo de Shoreditch y encontrar desde murales clásicos a diminutos modelos.

Y sí, en Gran Bretaña también se puede comer bien. En el este de Londres podrás encontrar uno de los currys más deliciosos del mundo. Anímate a probarlo y compruébalo de primera mano. Otra muy buena opción es el tradicional y famoso Fish and Chips, que podrás degustar en uno de los muchos “chippies” de la zona, donde llevan cocinando y mejorando la receta de este plato desde los años 50.