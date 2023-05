¡Atención conductores! La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una advertencia sobre las posibles estafas para la obtención del permiso de conducir. Si eres de los que piensan que pueden obtenerlo sin tener que pasar por el examen teórico y práctico, ¡cuidado! Estás en riesgo de ser víctima de una estafa.

La DGT ha recibido varias denuncias sobre páginas web fraudulentas que ofrecen la posibilidad de obtener el permiso de conducir simplemente pagando una cantidad de dinero. Pero no te dejes engañar, la obtención del permiso de conducir es un proceso legal y riguroso que implica la superación de un examen teórico y práctico, así como cumplir con una serie de requisitos.

El modus operandi de las nuevas estafas para sacarse el carnet de conducir

Las páginas web fraudulentas utilizan siempre el mismo procedimiento para engañar a los usuarios. Se anuncian en Internet y su única vía de contacto es un número de teléfono móvil. A través de este número, piden al interesado el envío de todos los datos completos, como el nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, así como una fotografía del titular y otra de la firma.

Una vez que supuestamente han comprobado la autenticidad de los datos, envían el número de cuenta corriente en la que se debe hacer el ingreso del importe solicitado mediante transferencia bancaria. Después de que el usuario pague la cantidad solicitada, los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

Permiso de conducir: ¿Cómo detectar si es una estafa?

Las páginas web fraudulentas suelen ser temporales y utilizan números de teléfono españoles de titulares que no existen. Además, no permiten recibir llamadas sino solo datos y van cambiando constantemente para no dejar rastro de su actividad.

En concreto, el Grupo Central de Investigación y Análisis (GIAT Central) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha estado investigando en las últimas semanas varias páginas de este tipo en las que se ofrece la obtención de un permiso de conducir español “legal” simplemente pagando una cantidad de dinero que, por ejemplo, en el caso del permiso B asciende a 850€.

Este tipo de estafas se suelen dirigir a personas migrantes de terceros países a los que hacen pensar que es posible obtener el permiso de conducir sin realizar ningún examen previo. Por ello, desde Tráfico se insiste en dejar claro que esto es imposible.

¡Pero eso no es todo! Este tipo de prácticas ilegales no solo son ilegales, sino que también pueden poner en peligro la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera. Si una persona obtiene el permiso de conducir de manera fraudulenta, es probable que no tenga los conocimientos necesarios para conducir de manera segura y responsable.

Por eso, la DGT ha lanzado una campaña de concienciación para alertar a todos los conductores sobre el peligro de estas estafas y animarles a realizar el proceso de obtención del permiso de conducir de manera legal y rigurosa. La DGT ha instado a los usuarios a que no caigan en estas estafas y a que denuncien cualquier página web o número de teléfono sospechoso.

La DGT ha recordado que el proceso de obtención del permiso de conducir es un proceso riguroso y legal que se basa en una serie de requisitos y pruebas que garantizan la aptitud del conductor para circular por las carreteras españolas. Por lo tanto, no te dejes engañar por páginas web fraudulentas que ofrecen una solución fácil y rápida para obtener el permiso de conducir.

En caso de tener alguna duda o necesitar información sobre el proceso de obtención del permiso de conducir, siempre puedes acudir a las oficinas de la DGT o consultar su página web. La DGT está trabajando constantemente para mejorar la seguridad vial en España y garantizar que todos los conductores cumplan con los requisitos necesarios para obtener y mantener su permiso de conducir.

En resumen, ¡no te dejes engañar! La obtención del permiso de conducir es un proceso legal y riguroso que implica la superación de un examen teórico y práctico. Las páginas web fraudulentas que ofrecen la posibilidad de obtener el permiso de conducir sin pasar por estos exámenes son una estafa y pueden poner en peligro la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.