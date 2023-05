Las balizas V16 irrumpieron en el escenario vial en 2021, con la promesa de mejorar la seguridad en las carreteras y minimizar el número de víctimas por atropellos. Estas balizas luminosas, que se presentaron como una opción más segura que los tradicionales triángulos de emergencia, buscaron reducir la alarmante cifra de muertes en las carreteras. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ahora advierte a los conductores: "Si estás pensando en comprar una baliza V16 no conectada, reconsidera tu decisión".

Los números de atropellados hablan por sí solos

Las estadísticas de atropellos en carreteras son desalentadoras. Solo en 2020, 107 personas perdieron la vida en este tipo de incidentes, un número que aumentó a 118 en 2021. Aunque la cifra descendió a 75 en los primeros diez meses de 2022, la necesidad de mejorar la seguridad en carretera sigue siendo primordial.

El futuro de las balizas luminosas: Conectividad hasta 2038

Jorge Ordás, Subdirector de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, ha recomendado a los conductores que opten por las balizas V16 conectadas. Este dispositivo de vanguardia no solo ofrece las funcionalidades de las balizas tradicionales, sino que también incluye conectividad hasta el año 2038. "Si vas a comprar un triángulo o una luz V16 no conectada, no lo hagas. Ya hay en el mercado balizas luminosas conectadas homologadas que además, en muchos casos, te dan conectividad incluida hasta 2038", ha explicado.

El poder de las balizas V16 conectadas

Las balizas V16 conectadas se han vuelto indispensables para la seguridad en la carretera. Su ventaja principal radica en su capacidad para comunicarse con la nube del fabricante del coche, la DGT y un punto de acceso. En solo 100 segundos después de ser activada, la baliza proporciona la ubicación exacta del vehículo averiado, alertando a los conductores cercanos del peligro inminente.

#RevistaTySV Ya están a la venta los primeros dispositivos luminosos de preseñalización V16 geolocalizados homologados. Aunque próximamente se añadirán más modelos, de momento son tres. ¿Quieres saber cuáles son?



👉https://t.co/VNK91BjrqC pic.twitter.com/vhgeSxIJUF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 5 de mayo de 2023

¿Por qué invertir en una baliza V16 conectada?

Además de aumentar significativamente la seguridad, comprar una baliza V16 no conectada podría ser considerado como una pérdida de dinero, ya que dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero de 2026. Hasta entonces, pueden seguir usándose los tradicionales triángulos o las balizas V16 sin conectar. En cambio, invertir en una baliza conectada es apostar por una seguridad vial sostenible a largo plazo.

Las balizas V16 conectadas: Una solución compacta y eficaz

Estas balizas son compactas, lo que permite guardarlas fácilmente en la guantera del coche. Su diseño inteligente permite colocarlas en el techo del vehículo mediante un imán, sin necesidad de que el conductor tenga que abandonar la seguridad del interior del vehículo.

¿Cómo identificar una baliza V16 homologada?

Actualmente, solo existen cinco modelos de balizas V16 homologadas: Help Flash IoT, Flashled SOS, PFLed One V16, SOS Road DP-EL2022-C1 e iWottoLight IoT. Sin embargo, esta lista se actualizará continuamente en la página web de la DGT, proporcionando a los conductores información actualizada y verificada sobre los modelos homologados.

En resumen, la seguridad en carretera es una prioridad, y las balizas V16 conectadas son una herramienta esencial para garantizarla. Antes de realizar cualquier compra, asegúrate de investigar y optar por las balizas homologadas por la DGT.