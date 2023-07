Perder peso no es tarea fácil y menos en verano. Hay una serie de alimentos que nos ayudan a adelgazar de forma sana y efectiva, al igual que hay otros alimentos que no son recomendables comer si queremos aligerar el proceso de perder peso. Por eso aquí te traemos el alimento que debes de dejar de consumir si quieres conseguir tu objetivo y por supuesto, no debes olvidar que siempre debes acudir a un experto para que te asesore.