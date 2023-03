Es una ley no escrita. Si piensas en una dieta para adelgazar siempre tienes presente que las cenas deben ser ligeras. Es una recomendación de los nutricionistas pero no sólo para ayudarte a perder esos kilos de más si no que también te ayudará a dormir mejor. La clave para perder peso está en que la última comida del día no contenga grasas o exceso de azúcares.