Es la dieta de moda en redes sociales: la dieta cetotariana. Si estás buscando en internet cómo perder peso rápidamente seguramente ya sepas de qué te estamos hablando. Si es la primera vez que escuchas el nombre de esta dieta para adelgazar vamos a explicarte en qué consiste y cuáles son los beneficios que puede aportar a tu cuerpo y los riesgos que puede acarrear.

A grosso modo, la dieta cetotariana consiste en combinar la dieta Keto ( también conocida como cetogénica con una dieta vegetariana. El nutricionista Will Cole, autor del libro Keto-tarian, ha sido su gran impulsor.

Este régimen para adelgazar promete perder kilos en muy poco tiempo lo cual puede llevar asociado ciertos riesgos que es conveniente conocer antes de decidir si hacerla o no.

¿Qué es la dieta cetotariana?

A modo de resumen, la dieta cetotariana consiste en consumir muy pocos carbohidratos, una dosis moderada de proteínas y mucha grasa. Como hemos señalado anteriormente es similar a la dieta cetogénica ( que apuesta por el consumo de grasas y proteínas de origen animal) pero con la diferencia de que la cetotariana apuesta porque esas grasas y proteínas sean de origen vegetal (aceite de oliva, frutos secos, semillas de lino, chía o aguacates, por ejemplo).

Se trata de una dieta muy moderna y por ahora no hay muchos estudios que corroboren su eficacia a largo plazo. Lo que sí es evidente es que no debe alargarse mucho en el tiempo. Si se hace esta dieta durante un periodo de tiempo reducido, rápidamente perderás esos kilos de más. Sin embargo, no se trata de una dieta que sea saludable para mantener durante mucho tiempo.

Los beneficios de la dieta cetotariana para adelgazar

El mayor beneficio de la dieta cetotariana es su rapidez. En un espacio muy breve de tiempo perder varios kilos. Por esta razón, lo ideal es que la utilices como dieta de choque y una vez hayas conseguido adelgazar te marques una dieta basada en hábitos de vida saludable y alimentos sanos para no volver a recuperar esos kilos rápidamente.

Y es que, lo importante en cualquier dieta de adelgazamiento, no es solo perder los kilos que nos sobran sino mantener los resultados en el tiempo. De nada nos sirve perder líquidos y masa muscular muy rápidamente para después volverlos a recuperar con la misma velocidad. Debemos aspirar a perder grasa corporal y para eso, los milagros no existen.

Además, esta dieta también es antiinflamatoria y ayuda a controlar la diabetes tipo 2.

Los riesgos de la dieta cetotariana para perder peso

La dieta cetotariana también tiene ciertos riesgos que debes conocer antes de realizarla. Y es que este régimen, al reducir drásticamente la ingesta de carbohidratos saca de nuestra alimentación alimentos como las legumbres, que si bien son ricas en hidratos, también aportan a nuestro organismo una gran dosis de vitaminas, minerales y fibra tan necesarios para nuestro bienestar.

También hay que tener en cuenta, que al tratarse de una dieta bastante restrictiva es fácil de abandonar y difícil de sostener socialmente.