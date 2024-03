Así tienes que comer arroz para tener un vientre más plano

Si estás buscando un método rápido para perder peso y no pasar hambre la dieta del arroz puede ayudarte. Se trata de un régimen bastante restrictivo y que solo debe hacerse durante unos días ( no más de una semana). Es un "plan de choque" ideal para deshacerte rápidamente de los kilos que has cogido durante las navidades y lucir un vientre plano. Te explicamos en qué consiste.

Propiedades del arroz para adelgazar

El arroz es un alimento muy común en nuestra gastronomía. Este cereal (sobre todo si es integral) tiene muy pocas calorías y un gran poder saciante, por lo que hará que tengamos menos sensación de hambre y comamos menos alimentos. Además, tiene mucha fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. De ahí, que sea ideal para notar nuestra barriga menos hinchada y hacer que logremos tener un vientre plano. Además, el arroz es bajo en sodio y favorece la eliminación de líquidos.

¿En qué consiste la dieta del arroz?

La dieta del arroz es un régimen detox que tiene una duración muy corta y unos efectos muy rápidos. Esta dieta está indicada para limpiar nuestro organismo de toxinas.

Como ya habrás adivinado, la base de esta dieta es el arroz integral (que debes consumir tanto en la comida como en la cena) mientras que para el desayuno y la merienda puedes optar por frutas y verduras (salvo plátanos y maíz). El uso de aceite de oliva virgen crudo también está permitido.

Contraindicaciones de la dieta del arroz

La dieta del arroz es muy restrictiva en cuanto al número de alimentos que permite consumir por lo que no es recomendable alargarla en el tiempo más allá de 5 días ya que podrías sentir sensación de fatiga y agotamiento. Además, al perder peso tan rápidamente luego corres el peligro de recuperarlo igual de rápido, por lo que una vez terminada la dieta debes cuidar mucho los alimentos que comes y seguir una dieta variada y saludable.

Otras dietas para bajar de peso

Si quieres perder peso y estás buscando la dieta que mejor se adapta a tus necesidades pero piensas que la dieta del arroz no es la mejor para ti no desesperes. El abanico de dietas para adelgazar es tan amplio que te costará decidirte por la más idónea. Nosotros te recordamos algunas de las más conocidas para que las valores. Eso sí, siempre es importante que consultes con tu médico o nutricionista antes de comenzar cualquiera de ellas.

Dieta Keto

La dieta keto es una de las que más de moda se ha puesto en los últimos meses y se basa en reducir al máximo los hidratos (5%) que se consumen diariamente mientras que apuesta por comer grasas (70%) y proteínas (25%).

Dieta hipocalórica

Otra de las dietas que más adeptos tiene en la actualidad es la dieta hipocalórica, un régimen basado en consumir una cantidad muy baja de calorías. La clave para perder peso está en consumir menos calorías de las que nuestro metabolismo quema.

La clave para adelgazar

En cualquier caso, y sea cual sea la dieta para adelgazar que elijas siempre debes tener en cuenta que lo importante para perder esos kilos que te sobran y no recuperarlos es tener una alimentación sana y saludable y evitar ciertos alimentos como la bollería industrial o el alcohol.

Realizar ejercicio físico de manera habitual y adoptar ciertos hábitos de vida saludables como caminar y subir y bajar escaleras son el complemento perfecto de cualquier dieta.