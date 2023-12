Dinder Club es la primera 'app' de citas y planes del mundo dirigida exclusivamente a personas con discapacidad intelectual, un colectivo con "las mismas necesidades sexoafectivas" que los demás. La ha lanzado el catalán Max Roures, con el apoyo de Dincat, la federación de entidades para personas con algún tipo de discapacidad de Catalunya. La idea de esta herramienta nació hace tres años, a raíz de una conversación el creador y la periodista Mònica Terribas, que tiene un hijo con síndrome de Down. "Su hijo estaba teniendo malas experiencias con las 'apps' tradicionales de socialización", ha explicado este viernes Roures en una rueda de prensa dirigida por Terribas. El creador ha calificado Dinder Club como "el Tinder para personas con discapacidad". "La vida afectiva de las personas con discapacidad intelectual es un tabú que aún nos cuesta afrontar como sociedad", ha dicho el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Solo en Catalunya, la app tiene un público potencial de 27.000 personas.

Esta 'app' no solo facilita que este colectivo encuentre citas o parejas, sino también amigos. "Vimos que estas personas también tienen dificultad para entablar relaciones amistosas. Por eso Dinder Club tiene una parte de planes. Cada fin de semana la 'app' crea cuatro: culturales, gastronómicos o deportivos. Estas actividades están acompañadas de unos dinamizadores", ha explicado Roures, hijo del empresario Jaume Roures.

Para que la 'app' sea un espacio seguro, el registro debe hacerlo la entidad del usuario, al que se realiza un test de perfil y de sexoafectividad

Uno de los aspectos que más preocupaban a los desarrolladores de este proyecto era la seguridad. Las personas con algún tipo de discapacidad tienen más riesgo de sufrir abusos, maltratos o violaciones. Gemma Parcerisa, psicóloga de la entidad AcidH, para personas con discapacidad intelectual leve (DIL), ha puesto cifras sobre la mesa: ocho de cada 10 mujeres con discapacidad intelectual ha sufrido algún tipo de victimización. Las 'apps' tradicionales (como Tinder, por ejemplo) pueden suponer un riesgo mayor para este colectivo.

Detectar posibles riesgos

"Para que Dinder Club fuera un espacio seguro, hicimos que el proceso de registro fuera bastante extenso. El registro lo tiene que hacer la entidad a la que pertenezca el usuario, al que se realiza un test de perfil y un test de sexoafectividad antes de acceder a la 'app'. Si no se tienen conocimientos sexoafectivos, Dinder Club ofrece esta educación", ha contado Roures. Además, después de cada cita y cada plan, el usuario de Dinder Club responde un cuestionario para saber si le ha gustado la actividad y detectar posibles riesgos. "Este sistema de alertas avisa a la propia entidad para que haga el apoyo necesario", ha añadido. El director de Dincat, Víctor Galmés, ha celebrado que este sea un "proyecto por la inclusión".

"Conocer a más gente"

Héctor Roura, de 33 años, es uno de los usuarios de esta 'app' que, de momento, solo funciona en Barcelona. "Fui usuario de otras aplicaciones y a mí no me funcionaban. Con Dinder Club he podido conocer a más gente. Ahora mismo no tengo pareja pero me gustaría encontrarla", ha dicho. Junto a él, Montse Lamarca, de 28 años y también usuaria de la 'app', ha explicado que, aunque ella tiene novia desde hace un año, utiliza Dinder Club para hacer planes y amigos. "Con gente de la 'app' fui al Camp Nou a ver al Barça femenino y a la bolera", ha dicho.

Dinder Club se ha presentado este viernes después de una prueba piloto de casi un año en la que participaron unos 80 usuarios de Barcelona. La 'app' prevé expandirse y Dincat calcula que hasta 27.000 personas con discapacidad intelectual, mayores de edad, de toda Catalunya podrían beneficiarse. Además, de momento es gratuita, pero "en dos años" la empresa sacará una "versión 'premium'" (para "garantizar su continuidad") que costará unos seis euros al mes (en total, 90 al año).

De momento los usuarios de Dinder Club son solo personas con síndrome de Down e inteligencia límite, pero pronto se abrirá a usuarios con discapacidades más severas. "Una vez avancemos con estos dos grupos más autónomos, se ampliará a los demás", ha dicho Roures. No solo eso: este empresario prevé además abrir un club social de Dinder Club en el mercado de Les Corts en el que trabajará "gente del colectivo".