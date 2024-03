Polémica en las redes por la llamada de una azafata de vuelo "a todos los colores del maldito arcoíris"

Polémica en redes sociales por un vídeo en el que se muestra a una supuesta azafata realizando una llamada de embarque. Durante las dos semanas que lleva publicado, el vídeo ha cosechado 23,8 millones de visualizaciones y ha recibido 705.000 likes.

En el vídeo, la azafata llama -en inglés- a los pasajeros para embarcar en el avión al grito de "damas, caballeros, binarios, no binarios... a todos los colores del maldito arcoíris".

A muchos usuarios no les ha hecho mucha gracia el polémico vídeo: "¿De verdad os creéis que esto es gracioso?, señala un usuario, que recoge casi 500 'me gusta' en su comentario. La gran mayoría de ellos no han dudado en definir el vídeo como "ofensivo" e "inapropiado".

No obstante, entre los más de 6.000 comentarios que ha recibido el vídeo, hay diversidad de opiniones. Existen comentarios que piden que se "honre" a la azafata porque "esto [el vídeo] es muy divertido".

Se trata de una comediante

Pese a que muchos de los usuarios piden que se despida a la azafata, no se trata de una trabajadora real. La mujer que aparece en el vídeo es la comediante australiana Pam Ann. En palabras de la actriz que la interpreta, Caroline Reich, el personaje de Pam Ann es una "superestrella de la comedia global" que ha desarrollado un "estatus de culto en todo el mundo con su magistral interpretación de una azafata internacional".

En Instagram, su red social principal, Pam Ann actúa como una azafata de vuelo e, incluso, llega a actuar dentro de aviones comerciales, rompiendo el estereotipo y parodiando la profesión. Cuenta con 77.000 seguidores, por lo que destaca todavía más la viralidad de su vídeo.

Pese a que se pueda considerar un vídeo homófobo, Pam Ann apareció en el Desfile de Mardi Gras de Gays y Lesbianas de 2009 en Sídney y participó el año pasado en un evento en Londres organizado por la plataforma European Pride in Avaiation Network, por lo que está estrechamente vinculada al movimiento LGTBI+. Muchos usuarios que han comentado el vídeo la definen como "icono" del colectivo.

Reacción

Hasta ahora, ni Caroline Reich ni su alter ego Pam Ann se han pronunciado sobre la polémica que ha desatado su publicación. Al contrario, una semana después de subir el vídeo, celebró y agradeció el éxito del vídeo viral.