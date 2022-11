Detenidos en Málaga por dejar solo a su bebé de seis meses en el hotel para irse a cenar al Soho

Una pareja de turistas ha sido detenida en Málaga por dejar completamente solo a su bebé de seis meses en la habitación del hotel en el que se alojaban para irse a cenar a otro establecimiento del Centro. Según fuentes policiales, los padres, naturales de Países Bajos, fueron arrestados como presuntos autores de un delito de abandono de menores. El pequeño, que fue localizado por los agentes en buen estado, estuvo al menos cuarenta minutos sin compañía.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de octubre en el recién estrenado H10 Croma, localizado entre la plaza Hoyo de Esparteros y el río Guadalmedina.

Un cliente del bar del hotel llamó sobre las 20.00 horas al 091 para comunicar una escena que le inquietaba. Dijo que había coincidido en la cafetería del establecimiento con un grupo de adultos que llevaban un bebé. Y que el que parecía el padre se marchó con el pequeño camino del ascensor para volver minutos después sin el niño. Antes de que el grupo abandonara el hotel, el testigo explicó que vio a la madre del crío usar una aplicación del móvil a través de la cual se escuchó el llanto del bebé.

Con la Policía Nacional ya allí, con la colaboración del establecimiento, los agentes hicieron varias gestiones que permitieron localizar la habitación en la que se encontraba el bebé. No se oyó nada dentro hasta que llamaron a la puerta, que tenía en el pomo el cartel de no molestar. El niño lloró, nadie abrió y los policías pidieron al hotel entrar. Encontraron al pequeño en la cuna y un móvil colocado específicamente para enfocar su posición, aunque el dispositivo parecía haberse movido y no apuntaba al menor.

Los agentes solicitaron al establecimiento que contactara con los titulares de la habitación, que en el momento de la llamada se encontraban cenando en un conocido restaurante del Soho con los abuelos maternos del bebé y otra pareja. Cuando llegaron al hotel, los progenitores fueron detenidos por un supuesto delito de abandono de menores y el pequeño se quedó bajo la custodia de sus abuelos, que también estaban alojados en el establecimiento.