El juez ordena la detención del acusado de atacar con un hacha a la Policía tras no presentarse al juicio

El titular del juzgado de lo Penal número dos de Alicante acordó este miércoles la detención del acusado de atacar con un hacha a la Policía después de que éste no se presentara al juicio. La vista oral por estos hechos ocurridos el pasado 3 de abril en una gasolinera de esta ciudad, donde la Fiscalía le reclama una pena de más de tres años de prisión, tenía que haberse celebrado este miércoles. Pero el procesado no se presentó a la vista. La madre de éste había manifestado que no sabía nada de él desde hace días. Ante esta situación, el titular del juzgado ha dictado una orden de busca y captura y de detención para el acusado a fin de garantizar que no vuelva a plantar al tribunal.

A la vista acudieron dos abogados para ejercer la acusación particular en nombre de sindicatos policiales. Por un lado, el letrado Carlos Frigola que representa al agente lesionado en la intervención y la Confederación Española de Policía (CEP); y por el otro lado el sindicato Jupol que se ha personado a última hora a través de la letrada Raquel Sánchez para ejercer la acción popular. Los sindicatos acudían para pedir la suspensión de la vista y reclamar que el asunto pasara a ser competencia de la Audiencia Provincial, ya que consideraban que el ataque con un hacha podría ser constitutivo de un intento de homicidio. El magistrado ha aceptado la personación de última hora de Jupol, pero no el cambio de competencia que reclaman estas acusaciones. Se deberán limitar al delito de atentado contra agentes de la autoridad y no ir más allá. De todos modos, esta decisión no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del pasado 3 de abril en una gasolinera sita en la avenida Pintor Gastón Castellló de Alicante, donde había un joven que se encontraba voceando muy alterado. El encargado de la gasolinera pulsó la alarma de atracos al comprobar que el hombre iba armado con un hacha. Inmediatamente dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el lugar, localizando al sospechoso en la zona del lavadero. El escrito de acusación relata que el sospechoso se puso a amenazar a los agentes hacha en mano, gritándoles "me tenéis hasta los huevos, voy a matar a alguien y así me matáis, pegadme un tiro que a uno de vosotros me lo cargo, os voy a acuchillar como os acerquéis, tengo un cuchillo cabrones". Acto seguido, lanzó el hacha a uno de los agentes, que logró esquivarla antes de que le alcanzara, momento en el que se produjo el arresto y al que el sospechoso se resistió.