La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 19 años acusado de intentar robar con una navaja a un policía local fuera de servicio y causarle un corte en el cuello. El arresto se ha llevado cabo gracias a la colaboración mutua entre ambos cuerpos policiales.

El intento de robo ocurrió el pasado 14 de mayo cuando un policía local regresaba a su domicilio tras haber prestado servicio toda la noche en el Ayuntamiento de Alicante. El agente municipal manifestó en su denuncia que sobre las seis de la mañana de dicho día se dirigía a pie en dirección a la Zona Norte cuando fue abordado de forma sorpresiva por la espalda por un varón. El asaltante le cogió del cuello con uno de sus brazos al estilo “mataleón” y con la otra mano le presionó con un objeto punzante, también en la zona del cuello, pretendiendo sustraerle sus efectos personales.

El agente pudo zafarse de su agresor y alejarse unos metros del mismo mientras le observaba y recriminaba lo que estaba haciendo, instante en el que el agresor emprendió la huida.

Herida en el cuello

La víctima trató de perseguirlo pero se percató de había sufrido una herida inciso contusa en el cuello que no dejaba de sangrar, por lo que decidió no poner en peligro su vida y llamar tanto al 091 de Policía Nacional como al 092 de Policía Local, quienes se personaron para buscar al agresor pero no pudieron localizarlo.

El policía agredido fue trasladado al Hospital General de Alicante para ser asistido de herida en el cuello, que no le afectó a ningún órgano vital por escasos centímetros.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante se hizo cargo de la investigación y consiguió una imagen del asaltante que fue grabado por unas cámaras de videovigilancia situadas cerca del lugar de los hechos. Al no poder identificarlo solo con la imagen, se difundió la foto a las diferentes unidades de Policía Nacional y a la Policía Local de Alicante.

Unos policías locales compañeros de la víctima fueron requeridos el pasado 17 de junio por un joven colombiano de 19 años que se vio envuelto en una riña callejera y sospecharon de esta persona porque tenía las mismas características tanto físicas como de vestimenta que el autor del robo con violencia, por lo que aportaron su identificación y características al Grupo de Policía Judicial de Policía Nacional que se había hecho cargo del caso.

Los agentes de la Comisaría Norte realizaron vigilancias e indagaciones hasta concluir que era el asaltante y procedieron a su detención. El detenido fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.