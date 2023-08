La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado las "pésimas condiciones" en las que deben de prestar servicio los agentes destinados en diferentes unidades de la Comandancia de Alicante a causa de la falta de aparatos de aire acondicionado en al menos nueve acuartelamientos de la provincia. La AEGC denuncia que el Estado Mayor de la Guardia Civil incumple la ley de prevención de riesgos laborales y señala que entre los acuartelamientos que tienen sin aire acondicionado una o varias estancias figuran los puestos de Altea, Calp, Sant Joan, Servicio Marítimo, Sección Fiscal del Puerto, las instalaciones de la USECIC, Novelda, Xàbia y Villena. La asociación denuncia que en este último cuartel llevan más de un año con este problema, teniendo que usar ya en invierno aparatos calefactores propios para tener unas condiciones de trabajo llevaderas.

Según explica la AEGC en un comunicado, hay varias oficinas que están pasando estas últimas olas de calor sin aire acondicionado porque los aparatos se han averiado y no hay posibilidad de ser reparados, por lo que deberían haberse sustituidos por unos nuevos.

El problema no sólo lo padecen los agentes, que llegan a trabajar con temperaturas de casi 30 grados, sino también los ciudadanos que acuden a los cuarteles para realizar gestiones. Para paliar el problema, como hicieron en invierno llevándose calefactores de su casa, los propios agentes han llevado ventiladores para hacer más llevadero el trabajo y la espera de los ciudadanos, según la AEGC.

La Asociación Española de Guardias Civiles afirma que se ha enviado un escrito a la Guardia Civil denunciando esta situación y les han contestado no es posible la sustitución de los aparatos de aire porque "no hay presupuesto para ello y que se toma nota para cuando se cuente con partida presupuestaria".

Para la AEGC, la Guardia Civil vuelve "a recurrir a su consabida solución: esperar, esperar y esperar porque siempre aparece un agente que o se lleva un ventilador de su casa o lo compra para no desfallecer en la oficina". Añade la asociación que "es inimaginable que otros trabajadores públicos, en los tiempos que corren, estuvieran trabajando en unas condiciones similares, pero a los que siempre les pasa es a los guardias civiles y da igual que se incumpla la ley de prevención de riesgos laborales, siempre encontraran un excusa que les exima de cumplirla".

Un problema viejo

El problema del aire acondicionado en dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Alicante no es nuevo y la AEGC recuerda que con anterioridad ya lo han puesto en conocimiento "de las autoridades políticas y del Estado Mayor, responsable de las instalaciones y que a bien seguro trabajan fresquitos o calientes, dependiendo de las necesidades, en sus oficinas bien refrigeradas, no como los guardias civiles de estos acuartelamientos, para los que no hay presupuesto para inversión en nuevos equipamientos".

Además, la AEGC asegura que no solo faltan aparatos en las oficinas, sino que también hay acuartelamientos en los que los vestuarios no tienen aire y los agentes se cambian en verano "a unas temperaturas inhumanas y en invierno congelados, lo que propicia que los agentes salgan de sus domicilios y regresen a los mismos uniformados para prestar sus servicios y no tener que hacer uso de los vestuarios".