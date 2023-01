Una semana de huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) supondrá la suspensión de 1.150 juicios y comparecencias en los juzgados de Alicante. Estos son los datos aportados este miércoles por el comité de huelga tras la segunda jornada de paros indefinidos convocadas por las tres asociaciones profesionales de este colectivo. En este segunda jornada, la participación fue ligeramente inferior al pasar del 85% del primer día a un 82%. Fuentes del comité de huelga apuntaron a que las variaciones se debían a las incorporaciones de permisos y vacaciones de algunos LAJ que alteraban los porcentajes, mientras que había datos desiguales del seguimiento. Mientras que en Elche y Orihuela subía la participación, en Alicante bajaba.

Los pasillos de los Palacios de Justicia de Benalúa y de Pardo Gimeno de Alicante, así como de la Audiencia Provincial seguían prácticamente desiertos. Solo había cierta actividad en el juzgado de guardia, mientras que las salas de vistas permanecían cerradas a cal y canto. En un juzgado de lo Penal de Alicante había señalados hasta 30 juicios para la jornada del jueves con el intento de tratar de cerrar conformidades. Pero estos acuerdos no van a poder cerrarse por la ausencia del letrado judicial. Jueces, fiscales y funcionarios permanecían en sus despachos sacando trabajo adelante, aunque no se podrán notificar hasta que sean firmadas por el LAJ. La próxima semana hay señalado un juicio con jurado popular en la Audiencia por un homicidio en La Vila Joiosa, pero no quedaría afectado por la huelga ya que se trata de una causa con preso y por lo tanto estaría cubierto por los servicios mínimos.

Según el comité de huelga, el seguimiento ha sido del 85% en Alicante; un 90% de Benidorm; un 95% en Elche; un 100% en Orihuela, Torrevieja, Ibi y San Vicente; un 75% en Dénia; un 50% en Alcoy; un 66% en Novelda; un 25% en Elda y Villena y en La Vila Joiosa, un 0%.

En los juzgados de Alicante se suspenderán a lo largo de la semana un total de 210 juicios penales; otros 190 en la jurisdicción Civil; 45 en Contencioso-Administrativo; 130 en Social; 36 en los juzgados de lo Mercantil; así como 540 señalamientos en los juzgados de Instrucción; y otros 125 en los de Familia. En total, 1.276 señalamientos. Con un índice de seguimiento, se suspenden aproximadamente unos 1.150 juicios a la semana, indicaron las mismas fuentes.

Los paros comenzaron el martes y tienen carácter indefinido. Han sido convocados por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia; la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio de LAJ. Por el momento no hay perspectivas de cuánto podría prolongarse la huelga, ya que el Ministerio de Justicia por el momento no ha dado ningún paso para tratar de llegar a un acuerdo. Algunas fuentes señalan que los paros podrían prolongarse durante toda esta semana y buena parte de la que viene.

Te puede interesar: Tribunales La semana en que los letrados judiciales pueden parar los tribunales de Alicante

Críticas a la ministra

El comité de huelga lamentó que «sigue sin producirse el más mínimo intento por parte de la ministra de resolver el conflicto, que incomprensiblemente acepta la suspensión de miles de juicios y comparecencias en todos los partidos judiciales del país con los consiguientes perjuicios a los ciudadanos, operadores jurídicos y para el propio servicio público». Desde el comité se recordó que se pide a la ministra que cumpla con compromisos ya adquiridos.