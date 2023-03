El azar ha hablado y ha dicho que la base del tribunal popular que en mayo juzgará a Miguel López por el crimen de su suegra la conformen 21 mujeres y 15 hombres extraídos de una bolsa de 2.232 personas, todas con domicilio en la provincia de Alicante.

Un total de 36 candidatos que, desde que se les notifique su elección, disponen de cinco días para presentar sus excusas para ser jurado.

María de Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, fue asesinada el 9 de diciembre de 2016 en un negocio de automoción que regentaba su yerno Miguel López, acusado de descerrajarle los dos disparos en la cabeza que acabaron con su vida.

Las acusaciones pública y particular, que ejerce el letrado Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo mayor de la víctima, solicitan 24 años y medio de prisión por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Por contra, su defensa, el abogado Javier Sánchez Vera, reclama su absolución.

Excusas

La ley establece que, una vez notificada su elección a los candidatos a jurado, será el momento de presentar las excusas, para lo que disponen de cinco días. Algunas, las que vienen fijadas por la propia ley (que van desde ser mayor de 65 años, desempeñar un trabajo relevante cuya sustitución conllevaría importantes perjuicios o tener graves cargas familiares, entre otras), no son objeto de discusión. Mientras, aquellas que se aleguen y que no vengan recogidas en la ley se tienen que valorar en una vista no pública a la que son convocadas las partes y de la que al menos han de salir veinte candidatos.

De estos, las partes pueden recusar sin alegar motivo alguno a un total ocho: cuatro la defensa y otros cuatro las acusaciones con independencia de cuántas haya. Es decir, que en este caso acusación particular y pública, si así lo consideran, tienen que ponerse de acuerdo en sus cuatro.

El jurado lo componen nueve titulares y tiene que haber dos suplentes. De ahí que se exija partir del mínimo de esos veinte candidatos. De no alcanzarse este número se tendría que proceder a un nuevo sorteo, para lo que se dispone de tiempo.

La mayoría de los seleccionados en el sorteo que se celebró este pasado viernes en la Audiencia de Alicante están domiciliados en Alicante aunque también los hay de Dénia, Benidorm, El Campello, Elda y otras once localidades de la provincia.

De la criba de excusas y recusaciones saldrá el que será el segundo jurado popular que enjuicie el crimen de María del Carmen Martínez después de que el Tribunal Supremo anulara el anterior proceso y obligara a celebrar una segunda vista oral con un magistrado y un tribunal diferente tras los graves errores cometidos en la primera.

Aquel primer jurado estaba compuesto inicialmente por seis mujeres y tres hombres y fue el que a la noche siguiente de acabar el juicio llegó a la conclusión, por siete votos a dos, de que Miguel López era culpable del crimen de su suegra.

Un veredicto que la magistrada Francisca Bru, presidenta del tribunal, devolvió por una supuesta falta de motivación no en los indicios, sino en los contraindicios, que no pudo ser constatada por las partes al negarles Bru el documento al grito de «el acta es mía».

Ese veredicto se acabó destruyendo, un hecho insólito que, entre otras irregularidades, Ruiz Marco llevó ante el Supremo acordando el Alto Tribunal la repetición del juicio al entender que con estas actuaciones se había vulnerado el derecho a un proceso justo.

Cerca de 48 horas después de esa polémica devolución el jurado alcanzó otro veredicto, en este caso de inocencia. por seis votos a tres. Entre el primero y segundo, además de la presión de tantas horas de deliberaciones en casi un completo aislamiento, se produjo la salida de uno de los miembros del jurado (una mujer) por indisposición y la entrada en su lugar del primer suplente (un hombre). La composición inicial de seis mujeres y tres hombres pasó con este cambio a un cinco/cuatro.

Fue apenas unas horas después de ese cambio cuando el jurado concluyó que fue «un desconocido» quien mató a María del Carmen al fondo del lavadero de la instalación, propiedad de la familia Sala, donde le habían colocado su coche, que había ido a recoger.

El inicio de la vista está señalado por el 3 de mayo y está previsto que concluya el 25 de ese mes.