El espíritu reivindicativo de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) no parece haber cejado tras los dos meses de huelga que pararon la actividad judicial del país y concluyeron con un incremento retributivo medio de 450 euros brutos mensuales.

Apenas un mes y medio después de alcanzado ese acuerdo, los antiguos secretarios judiciales vuelven a la carga reclamando al Ministerio de Justicia la devolución de las cantidades retenidas durante la huelga porque «por lo que vemos, abrió la puerta a otros a consta de los salarios de nuestros compañeros letrados de la Administración de Justicia», afirman. Pero la cosa no queda ahí.

El Colegio Nacional, la Unión Progresista y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, los tres colectivos convocantes de la huelga que en Alicante contó con un seguimiento medio cercano al 80% de los 172 letrados que conforman este cuerpo en la provincia, ha remitido una carta al Ministerio de Justicia en la que advierten que no van «a permitir que la brecha retributiva con el resto de los grupos de nuestra misma categoría del Ministerio de Justicia se siga incrementado y que cada vez se vaya estrechando más respecto de las inferiores».

En la misiva, que algunos de los letrados judiciales consultados por ese medio consideran «un despropósito», se afirma que consideran «injustificable que se rompa el equilibrio retributivo entre grupos» y se sostiene que «cualquier incremento en el complemento general del puesto o en cualquier otro concepto que se practique de forma genérica e indiscriminada al conjunto de los cuerpos generales o especiales, así como a los jueces y fiscales, tiene que aprovechar también necesariamente a los letrados de la Administración de Justicia. Resultaría inexplicable que de todos los colectivos se excluyera siempre al mismo», precisan.

Muy molestos y agraviados

«Profundamente molestos por el modo en que el Ministerio de Justicia está abordando los distintos conflictos planteados con los otros colectivos judiciales», en alusión a los cuerpos generales y a jueces y fiscales, los LAJ se consideran agraviados por el «trato cordial» que están recibiendo por parte de los responsables del Justicia mientras que ellos, apuntan, sufrieron «un escarnio público» (...) y se nos acusó de hacer una ‘huelga política’ y de ‘secuestrar al pueblo’ entre otros insultos y menosprecios cuando no estábamos más que ejerciendo un derecho fundamental».

Para las tres asociaciones representantes de los LAJ «resulta llamativo que haya bastado un amago de huelga por las asociaciones judiciales para atender sus reclamaciones cuando nuestro colectivo, pese a contar un acuerdo previo, tuvo que esperar meses para iniciar una negociación que terminó con un acuerdo insuficiente para nosotros, pero que se aceptó por cuanto se manifestó en todo momento que en el conjunto de la Función Pública no se permitía mayores incrementos. No quisiéramos sentirnos engañados si estos límites no rigieron para otros colectivos», apostillan para aseverar también que el ministerio les «obligó a estar dos meses en huelga cuando a otros se les está atendiendo de forma inmediata y sin ningún coste».

«Al menos que nos den el mismo trato», reclama otro sector de los letrados, muchos de los cuales han compartido este miércoles una comida en un conocido restaurante de Alicante.