Un informe pericial elaborado a petición del abogado del considerado por las Fuerzas de Seguridad como el mejor especialista en falsificación de billetes de 500 euros, Tomás M.J., concluye que los «Bin Laden» incautados en la operación policial son «billetes inacabados» y su entrada sería «improbable en el tráfico mercantil». Por ello, el abogado defensor, Francisco González Fernández, ha planteado que se trataría de un delito de falsificación de moneda en grado de tentativa y la pena sería inferior, por lo que ha vuelto a solicitar al juzgado que instruye la causa la puesta en libertad de Tomás M. por dicho motivo y por otros. El presunto cabecilla del mayor laboratorio europeo de falsificación de billetes de 500 euros, que fue apresado en Altea y tenía un laboratorio en La Nucía que fue desmantelado, está en prisión desde hace trece meses tras ser acusado de estar al frente de una organización acusada de producir ocho millones de euros en billetes fraudulentos.

El informe aportado ahora al juzgado de Instrucción número 4 de Sant Feliú de Llobregat se refiere a un análisis de una muestra de 25 billetes de 500 euros incautados en una bolsa de deportes que contenía 4.350.000 euros falsos. La bolsa fue descubierta el 14 de agosto de 2021 en un paraje boscoso de la localidad de Cervelló, en la provincia de Barcelona, y la perito que ha hecho el estudio concluye que los billetes no cumplen siete de los once requisitos de seguridad, medidas y características propias de uno original.

Sin riesgo

Esto supone un 63,63% de no coincidencia con un billete original. Por tanto, la perito señala que se trata de billetes «inacabados, que no supondrían ningún riesgo en caso de haberse puesto en circulación, dado que no pasarían ningún detector de los usados para determinar si un billete es original no y que actualmente existen en cualquier establecimiento comercial o entidades bancarias».

Asimismo, añade el estudio que un análisis complementario con láser revela que los componentes de tinta y papel también difieren de los usados en un billete original. Precisa la perito que los billetes incautados «no contienen holograma, marca de agua ni signos para los que no se necesita aparatología específica ni ser experto en la materia para poder determinar que dichas muestras no son originales».

A raíz de este informe, el abogado Francisco González ha solicitado al juzgado que acuerde la libertad del investigado con comparecencias en sede judicial como medida cautelar o que al menos le imponga una fianza con un máximo de 6.000 euros, dado el tiempo que lleva Tomás M. en prisión.

En opinión de la defensa, tras 13 meses en la cárcel no se puede justificar la medida para evitar que oculta o destruya pruebas ni para evitar la reiteración delictiva «porque difícilmente podría hacerlo si se le ha incautado toda la maquinaria precisa para ello». El abogado entiende que tampoco existe riesgo de fuga y señala que de acuerdo al informe pericial que cuestiona la calidad de los billetes de 500 euros incautados se trataría en el peor de los casos de un delito de falsificación de moneda en grado de tentativa y procedería por tanto la excarcelación por el que tiempo que lleva ya recluido.

González recuerda al juzgado que los peritos de las Fuerzas de Seguridad han mantenido que los billetes eran «reproducciones casi perfectas y aptas para su introducción en el tráfico mercantil y para su libre circulación», pero «esto no es cierto» de acuerdo al informe pericial aportado ahora.

Pruebas

Por otro lado, la defensa del presunto cabecilla de la red solicita en otro escrito presentado en el juzgado que se solicite a la Policía Científica de los Mossos d’Esquadra que remita, entre otros documentos, las imágenes con metadatos sobre los billetes que aparecen en un segundo informe donde sí aparecían huellas dactilares de Tomás M., cuando en uno anterior el resultado fue negativo.

El abogado Francisco González plantea en su escrito la posibilidad de que los billetes usados para inculpar a su cliente podrían ser del material incautado en otro procedimiento por el que ya fue condenado Tomás M. en 2009 y por ello pide al juez que se remita copia de dicho procedimiento y las muestras que se conserven de la moneda incautada en dicha actuación. El letrado pretende aclarar si se preconstituyó una prueba de dicho procedimiento para inculpar a Tomás en esta causa.