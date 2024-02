La junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante acordó el pasado 24 de enero ratificar la expulsión del expresidente de la entidad, Francisco Javier Méndez Jara, como colegiado ejerciente a causa de la condena que le impuso la Audiencia Provincial por apropiarse de casi 400.000 euros de las cuentas colegiales.

La Audiencia condenó en junio de 2022 a once meses de prisión a Francisco Javier Méndez por un delito continuado de apropiación indebida y en julio del pasado año el expresidente del Colegio de Graduados Sociales ingresó en la cárcel para cumplir los 11 meses al no concederle la Audiencia la suspensión de la ejecución de la pena, ya que no ha pagado nada de la indemnización de más de 342.000 euros estipulada en la sentencia.

La junta de gobierno del Colegio de Graduados Sociales, una vez han pasado los plazos para posibles recursos, ratificó la semana pasada la expulsión de Méndez Jara como colegiado ejerciente al considerar que es autor de una falta muy grave establecida en el artículo 87 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, en concreto el apartado que se refiere a "la comisión de delitos dolosos en cualquier grado de participación como consecuencia del ejercicio de la profesión”.

Difusión por todo el país

En la misma reunión se decidió comunicar la decisión al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España con el objeto de que sean informados el resto de Colegios del país.

Esta misma semana, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha dado cuenta del escrito enviado por la presidenta del Colegio de Alicante y comunicado esta sanción de inhabilitación profesional a todos los presidentes provinciales con el fin de que adopten medidas para evitar la posible colegiación de Francisco Javier Méndez Jara fuera de Alicante.

Méndez Jara ha sido condenado en alguna otra causa y tiene pendiente otro juicio que se ha suspendido seis veces por apropiarse de más de 90.000 euros de dinero del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que debían haber recibido varios trabajadores a los que representaba como abogado y graduado social.