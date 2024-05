El fiscal pide 70 años por el ataque que dejó un muerto y tres heridos en el Monte Tossal de Alicante

Se le acusa de ir armado con piedras y un cuchillo con los que fue atacando a todos los sin techo que le salían a su paso en el Monte Tossal de Alicante. Un asesinato consumado y tres tentativas de homicidio por los que la Fiscalía reclama al presunto autor material penas que suman 46 años de prisión. Junto a él se sienta en el banquillo una persona que le acompañaba y a quien se le piden otros 24 años de prisión como cooperador de tres de los apuñalamientos. Entre ambos, suman setenta años. Un tribunal popular juzgará en la Audiencia Provincial a partir del 7 de junio estos hechos ocurridos en abril del año pasado en una zona donde se acumulan tiendas de campaña de personas sin hogar.

No consta que hubieran tenido discusiones con ninguno de los indigentes que en ese momento se encontraban en la zona. La Fiscalía sostiene que, sin mediar palabra, los dos acusados comenzaron a agredir a todos los que se cruzaban en su camino. Tres personas resultaron heridas y una cuarta murió asesinada tras ser golpeada al menos en nueve ocasiones en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones. Según el escrito de acusación, el segundo procesado habría sido la persona que proporcionó al primero el cuchillo con el que el primero hirió a las personas que se enfrentaron a él. Ambos, dos argelinos en situación irregular en España, ingresaron en prisión tras su arresto por estos hechos.

Según relata el escrito de acusación, el principal procesado comenzó lanzando piedras al primer indigente que se cruzó en su camino y luego se lanzó a por él cuchillo en mano. Aunque esta víctima resultó herida, logró huir a la carrera y pedir ayuda a otra persona que llegaba en ese momento al campamento. Éste llamó a la Policía y limpió las heridas de la víctima, hasta que llegaron los dos acusados y también se enfrentaron con él. Aunque trató de calmarles, el presunto agresor también le lanzó varias piedras y luego se lanzó a por él resultando también herido. Mientras se cometía la agresión, llegó una mujer para ayudar a la víctima, que fue la tercera herida. Tras este forcejeo, ambos heridos lograron huir.

Sin embargo, en último lugar, apareció una cuarta persona, que había oído el alboroto y se acercó a ver que pasaba. Este hombre tenía problemas de movilidad a causa de una lesión en la cadera, que le imposibilitaba correr. El acusado continúa relatando el fiscal, le hizo perder el equilibrio arrojándole varias piedras y, cuando cayó al suelo, se lanzó a por él con una roca de grandes dimensiones con la que comenzó a golpearle en la cabeza, causándole lesiones mortales. Finalmente, llegó la Policía que logró reducirle. Uno de los agentes resultó herido en el forcejeo, motivo por el que también se reclama otros dos años más y una multa por delitos de resistencia y lesiones.

El procesado como autor material de estos ataques declaró en su día que no recordaba nada de lo que había pasado y que seguramente alguien le había puesto pastillas en la bebida que había estado tomando esa tarde. El motivo de esta agresión, donde el acusado rajó con el cuchillo las tiendas de campaña de las víctimas, no logró conocerse. Sin embargo, en la investigación no se ha encontrado ningún antecedente o indicio de enfermedad mental. El Ministerio Público ha descartado circunstancias atenuantes.