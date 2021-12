Antes de arrancar, es importante hacer hincapié en algo que a priori resulta bastante obvio. ¿Cómo que las mejores joyerías?, ¿están en orden y la última es la menos “buena”? Ni mucho menos.

Esto es un ranking con igualdad de puesto: ninguna es la recomendación número uno. ¿Buscas tradición?, ¿experiencia?, ¿innovación?, ¿promociones? Bucea entre lo que cada tienda ofrece y decide por ti mismo cuál es la que más se adapta a ti.

Cuenta con dos establecimientos en España: uno está en Girona y el otro en Alicante. Pere Quera 1887 es distribuidor oficial de las marcas más prestigiosas de joyas y relojes suizos. Son especialistas en diamantes certificados, alianzas de boda y anillos de compromiso, entre otros.

Con más de 130 años de vida -aunque en la ciudad abrieron sus puertas en 2016- y seis generaciones después, esta joyería y relojería de Alicante apuesta por el trato excepcional y cercano. Puedes visitarlos en la plaza de la Montañeta.

“Excelente experiencia de cliente. Siempre me han dedicado todo el tiempo necesario en la elección acertada tanto de joyería como de relojería ”, señala una clienta habitual del establecimiento. “Agradecer al director de la boutique la puesta en escena para hacerme creer que íbamos a recoger algo para mi marido y sorprenderme con mi primer Panerai”, cuenta entusiasmada. “¡No me lo esperaba nada, qué ilusión!”.

Massimo Bianco es otra de las mejores joyerías de Alicante. Este negocio procede de una familia de joyeros y relojeros con gran arraigo en la Comunidad Valenciana, explica la marca. Cuenta con piezas exclusivas y las principales marcas de lujo desde que inició su actividad en 1948.

Se encuentra en la calle del Teatro, en el número 38, hasta donde se han desplazado en varias ocasiones distintas personalidades, como, por ejemplo, la actriz Vanesa Romero o el reconocido entrenador Vicente del Bosque.

Al borde de cumplir los cincuenta años de vida, José Luis Joyerías se encuentra repartida por todo el territorio español. Una de sus tiendas está en Alicante, en el Centro Comercial Plaza Mar 2. Cadenas, colgantes, gargantillas, cruces, tobilleras, medallas, rosarios… Comercializan la gran mayoría de joyas -además de relojería-.

Esta firma española apuesta por la innovación, el diseño y las últimas tendencias, según explican. Además, cuidan al detalle la exposición de sus tiendas.

Una familia apasionada por la tradición artesana es la que fundó una de las joyerías más míticas de Alicante: Amaya Joyeros. Confianza, criterio, experiencia… Este negocio está situado en la plaza Calvo Sotelo y cuenta con productos de las principales marcas del mercado. Sin duda alguna, es otra de las mejores joyerías de Alicante.

“Nuestra trayectoria profesional nos ha permitido establecer un vínculo emocional con todos los amantes de la joyería y convertirnos en un lugar de referencia nacional en pleno corazón de la ciudad de Alicante”, explica la empresa. En la web del establecimiento encuentras todos sus productos -también relojes, por supuesto-, aunque el escaparate de Calvo Sotelo ofrece una experiencia mucho más palpable.

“Llevo tres meses viendo sortijas de diamantes para hacer un regalo. Por fin la he encontrado, me han aconsejado, me han dado todo tipo de explicaciones y garantías. Da gusto encontrar sitios con personas así”, agradece Juan Claudio, uno de sus clientes.