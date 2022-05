Nuestro universo estaría interactuando con un universo espejo invisible que se puede detectar a través de la gravedad y que explica por qué el universo se expande más deprisa que lo establecido en el modelo cosmológico.

Un estudio realizado por científicos de las universidades de California y Nuevo México sugiere que existe un “universo espejo” invisible de partículas que interactúa con nuestro universo a través de la gravedad.

Según los investigadores, esta interacción entre los dos universos provoca una tasa de expansión del Universo más rápida que la calculada por la constante de Hubble, que es la tasa medida para la expansión del Universo.

Esta constante tiene un problema no resuelto: las mediciones que se han realizado sobre la velocidad de expansión de las galaxias no coinciden con lo establecido en la constante de Hubble: indican que el universo se está expandiendo más deprisa que lo calculado en el modelo cosmológico actual. Y nadie ha sabido explicar esta anomalía.

La nueva investigación cree haber encontrado la explicación: la rapidez con la que el universo se expande, ajena al modelo cosmológico, se origina porque está interactuando con otro universo.

Propiedad matemática desconocida

Los autores de esta investigación explican en un artículo publicado en la revista Physical Review Letters que han llegado a esta conclusión porque han descubierto una propiedad matemática que hasta ahora ha pasado desapercibida para la ciencia.

Esta propiedad matemática provoca una tasa de expansión más rápida del universo, algo que solo puede explicarse si el Universo tiene simetría, es decir, si interactúa con un universo especular.

“Básicamente, señalamos que muchas de las observaciones que hacemos en cosmología tienen una simetría inherente al volver a escalar el universo como un todo. Esto podría proporcionar una forma de comprender por qué parece haber una discrepancia entre las diferentes mediciones de la tasa de expansión del Universo", explican los investigadores.

Consideran que, si el universo está explotando de alguna manera esta simetría, tiene que existir un universo espejo muy similar al nuestro, pero invisible para nosotros, excepto a través del impacto gravitatorio que ejerce sobre nuestro mundo.

Partículas idénticas a las nuestras

Ese universo espejo, deducido de esta aparente simetría, sería casi idéntico al nuestro, formado por partículas desconocidas que son copias de las partículas ya identificadas, explican los investigadores.

Añaden que la idea del universo espejo surgió por primera vez en la década de 1990, pero que no ha sido reconocida hasta ahora como una solución potencial al problema de la constante de Hubble.

Muchos cosmólogos han estado tratando de resolver esta discrepancia cambiando el modelo cosmológico actual, aunque sin entrar en contradicción con muchos otros fenómenos cosmológicos, como el fondo cósmico de microondas.

Este problema se resolvería si se integra el universo espejo en un nuevo escenario cosmológico, según los artífices de esta investigación, ya que así se podría explicar la anomalía observada en la estimación de la constante de expansión del universo.

No es la última palabra

Este trabajo permite vincular, por primera vez, la teoría del universo espejo a un problema importante de la cosmología, añaden los investigadores, precisando que su descubrimiento, sin embargo, es solo el comienzo de la solución al problema de la constante de Hubble. Los científicos siguen tratando de determinar cuál es la tasa correcta de expansión del Universo.

“Estamos pensando en qué podría estar causando esto y por qué estas medidas son discrepantes. Así que este es un gran problema para la cosmología. Simplemente no parecemos entender lo que el Universo está haciendo hoy", señalan los investigadores en un comunicado.

La revista Physics advierte, no obstante, que es poco probable que la solución del universo espejo sea la última palabra sobre este problema, ya que no encaja totalmente con el modelo cosmológico (por ejemplo, con las abundancias relativas de deuterio y helio del Universo), aunque reconoce que ese obstáculo es más sencillo de resolver que la discrepancia sobre la expansión del universo.

Referencia

Symmetry of Cosmological Observables, a Mirror World Dark Sector, and the Hubble Constant. Francis-Yan Cyr-Racine, Fei Ge, and Lloyd Knox. Phys. Rev. Lett. 128, 201301; 18 May 2022.