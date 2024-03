Descubierto un astrolabio único de la época árabe fabricado en Toledo

Un dispositivo de medición astronómico, de aproximadamente 1.000 años de antigüedad, tiene grabados en escritura árabe y hebrea, así como números tallados que indican el uso de la escritura latina. El astrolabio, fabricado en Toledo, certifica el intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos durante el Siglo XI.

El astrolabio es uno de los instrumentos astronómicos más antiguos y versátiles que se conocen. Con él se podía medir el tiempo, las distancias, la posición de las estrellas y hasta predecir el futuro mediante la astrología. Sin embargo, no todos los astrolabios son iguales. Algunos reflejan una historia de intercambio científico entre culturas y religiones que se remonta a siglos atrás.

Este es el caso del astrolabio de Verona, una pieza única que fue descubierta recientemente por la Dra. Federica Gigante, de la Universidad de Cambridge, en un museo de la ciudad italiana.

Se trata de un astrolabio islámico del siglo XI que tiene inscripciones en árabe, hebreo y un idioma occidental. Es uno de los ejemplos más antiguos y raros que se han encontrado y uno de los pocos que muestran la influencia de la ciencia árabe, judía y cristiana a lo largo de los siglos.

Orígenes islámicos españoles

El astrolabio de Verona fue creado en Al-Andalus, el territorio gobernado por los musulmanes en la península ibérica, en el siglo XI. La Dra. Gigante lo identificó por el estilo del grabado y la disposición de las escalas en la parte posterior. Una de las caras de una placa está inscrita en árabe "para la latitud de Córdoba, 38° 30'", mientras que la otra "para la latitud de Toledo, 40°".

La Dra. Gigante sugiere que el astrolabio pudo haber sido fabricado en Toledo, una ciudad que en esa época era un centro floreciente de convivencia y intercambio cultural entre musulmanes, judíos y cristianos.

Inscripciones en el astrolabio de Verona. / Universidad de Cambridge.

Adaptaciones judías y cristianas

El astrolabio de Verona no se quedó estático, sino que fue modificado, traducido y corregido por sus sucesivos usuarios. Al menos tres de ellos sintieron la necesidad de añadir inscripciones en otros idiomas, dos en hebreo y uno en un idioma occidental.

Las inscripciones en hebreo se refieren a los nombres de las estrellas, los meses y los signos del zodíaco. Algunas de ellas coinciden con las que aparecen en un tratado sobre el astrolabio escrito por el famoso astrónomo y poeta judío Abraham Ibn Ezra, que vivió en el siglo XII y viajó por España, Francia, Italia e Inglaterra.

Las inscripciones en un idioma occidental, que podría ser italiano o provenzal, se encuentran en el rete, la parte móvil del astrolabio que representa las estrellas fijas. Estas inscripciones indican los nombres de algunas estrellas y constelaciones, así como los números latinos de las horas.

Estas adiciones revelan que el astrolabio de Verona fue utilizado por judíos y cristianos que se interesaron por la ciencia árabe y la adaptaron a sus propias necesidades y contextos. El astrolabio pasó por España, el norte de África e Italia, donde finalmente acabó en el museo de Verona.

Un objeto de gran valor

El astrolabio de Verona no es solo un objeto de gran belleza y precisión, sino también un testimonio de la ciencia intercultural que se desarrolló en la Edad Media. Su descubrimiento nos permite apreciar la riqueza y la diversidad de las tradiciones astronómicas que se entrelazaron en el Mediterráneo.

La Dra. Gigante ha publicado su estudio sobre el astrolabio de Verona en la revista Nuncius. Según ella, se trata del objeto más importante de la colección del museo de Verona y de un hallazgo excepcional para la historia de la ciencia.

"Este no es solo un objeto increíblemente raro. Es un poderoso registro del intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos durante cientos de años", afirma la Dra. Gigante.

Referencia

A Medieval Islamic Astrolabe with Hebrew Inscriptions in Verona. The Seventeenth-Century Collection of Ludovico Moscardo. Federica Gigante. Nuncius, 01 Mar 2024. DOI:https://doi.org/10.1163/18253911-bja10095