Dos vecinos del edificio de Novelda con orden de desahucio se marchan por "no poder aguantar la presión". Los afectados habrían buscado otra alternativa de vivienda ante la demanda que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb, interpuso a los 17 residentes del inmueble.

Las familias del edificio sito en la calle Sargento Navarro 47 recibieron a finales de diciembre una orden de apertura de procedimiento de juicio verbal por "desahucio precario" del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Novelda a raíz de una denuncia de Sareb.

En la demanda que se les hizo llegar a los afectados, que en todo momento aseguraron estar al corriente de pago y contar con un contrato de alquiler en vigor, el demandante se refería a ellos como "ignorados ocupantes", algo que dejó impactados a los vecinos de este inmueble que no comprendían cómo habían llegado a estar en esta situación si "nunca hemos incumplido con los pagos". Y es que la situación es compleja, las 17 viviendas cuya propiedad ahora reclama la Sareb fueron construidas por la empresa OBRAMAT GESTION SL, que a su vez derivó la gestión de su alquiler en las mercantiles Gestión e Inversiones Biblios SL y Satek España Gestión, compañías a las que los vecinos pagan religiosamente su alquiler.

Los juicios ya han comenzado para algunos de los afectados. Una vecina asegura que tiene una sentencia favorable, pero que la Sareb ha decidido recurrir. Para la semana que viene, concretamente el miércoles 17 de abril, hay fijadas varias vistas. Otros residentes, como es el caso de Manuel Rodríguez y su pareja, tienen la cita judicial en septiembre. "Como el plazo es largo ahora mismo estamos un poco más relajados, pero cuando se vaya acercando el día nos iremos poniendo nerviosos, porque no sabemos si nos van a tirar. La gente está intranquila en sus casas", sostiene.

Servicios Sociales

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Novelda explica que el año pasado se inició el seguimiento de este caso a raíz de una solicitud de la Sareb.

Una de las trabajadoras sociales que ha llevado el caso sostiene que "de acuerdo con la Ley de Vivienda 12/2023, antes de interponer una demanda en el juzgado, es obligatorio solicitar a los Servicios Sociales un informe que acredite una posible situación de vulnerabilidad. La Sareb, en cumplimiento de esta ley, derivó la evaluación de la situación de estas familias a dicho departamento. Se actuó en diferentes fases, inicialmente, no todas las familias acudieron a la citación, se elaboró el informe de aquellas que sí lo hicieron y se envió a la Sareb, mientras que las que no se presentaron no fue posible enviarles el informe en aquel entonces y se les ha hecho una vez han venido".

En esta línea, el departamento municipal asegura que de momento no se llevará a cabo ningún desahucio de vivienda, ya sea porque algunos de los afectados ya no residen allí o porque la justicia ha solicitado un informe de vulnerabilidad de los demás vecinos, que los Servicios Sociales se encargarán de elaborar.

Suscríbete para seguir leyendo