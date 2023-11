Una familia de cuatro personas ha sido desalojada de la vivienda en la que residían en las Cuatrocientas Viviendas. No han sido desahuciados, sino que lo ha sido la persona que les hacía de casero, pero ellos han sido desalojados al estar residiendo de alquiler en una de las habitaciones.

El dueño del piso tenía arrendada una habitación a la mencionada familia, formada por dos personas mayores, un hombre y una mujer, la cual necesita una bombona de oxígeno para respirar, y otras dos en edad laboral, también un hombre y una mujer.

La mujer ha criticado la situación y no oculta su indignación al haberse quedado en la calle: "Nosotros, ¿qué somos? ¿Cucarachas? ¿Ratas? ¡Venga, hombre! No es de recibo que tenga que estar uno en la calle, donde no se puede ni lavar, y que nos tengan que traer comida como ayer, que nos tuvieron que traer cinco bocadillos.

Preguntado el Ayuntamiento de Alicante sobre si se está tramitando una alternativa habitacional para estas personas, no ha ofrecido respuesta.

En una habitación

Esta familia afectada ha señalado que conocía al dueño del piso, quien ha sido desahuciado, situación por la que se han visto afectados colateralmente: "Yo conocía a este chico de hace tiempo, desde antes de que se muriera su mujer. Le dije que me hacía falta una habitación. Me dijo, 'si puedo, te la voy a alquilar yo'. Yo he pagado 200 [euros al mes] más una fianza que se tenía que pagar hasta este mes".

La situación considera que iba muy bien, hasta que esta misma semana les notificó que le iban a desahuciar: "Nos dijo que tenía un desahucio y que se tenía que ir. A mí no me había comentado nada. Nada. Si no, yo no habría cogido una habitación ni la habría pagado".

La mujer perjudicada por la situación ha criticado la celeridad con la que ha sido desalojada: "Yo estuve ahí viviendo hasta el día 16, en el que vino la Policía y los del juzgado. Quince minutos me dieron [para salir]". Los afectados han señalado además que la mujer mayor ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital por su estado de salud, del cual han asegurado que "está en fase terminal".

Desde hace dos días, esta familia está viviendo en la calle, junto al edificio en el que estaban residiendo en las Cuatrocientas Viviendas. Los afectados no han indicado sus nombres ni han concretado sus edades.