Las universidades captan 10 millones de euros para innovar en el sector pesquero

Ángel Carbonell, director general, ciencia e investigación: «Se fomenta la economía local basada en el mar y en la observación marina»

Hasta 25 grupos de investigación de la Comunidad, cuatro de ellos de las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, integran el programa distinguido por el Ministerio de Ciencia e Innovación para aplicar la Inteligencia Artificial en el medio marino, junto a otras cuatro autonomías costeras como son Murcia, Galicia, Andalucía y Cantabria, cuyo presupuesto global previsto alcanza los 50 millones de euros.

Los investigadores van a desarrollar métodos de alerta inteligente sobre el comportamiento del mar y sus especies para que dichos datos permitan adoptar «decisiones más ágiles y coordinadas con el resto de autonomías vinculadas en esta red de investigación frente a posibles contaminantes, aumento de temperatura, fuertes corrientes, etc.», como detalla el director general de Ciencia e Investigación, Ángel Carbonell.

«Desarrollar métodos de alerta permitirá agilizar y coordinar medidas frente a posibles contaminantes»

El desarrollo de plataformas sostenibles, de sensores, y la digitalización de los datos para monitorizar el medio marino y el litoral, son algunos de los proyectos de investigación en marcha, tendentes a mitigar el impacto de las personas sobre los recursos naturales.

Carbonell destaca, a preguntas de este diario, que los investigadores de las universidades van a contribuir a potenciar el ecosistema nacional de la acuicultura «para aumentar la eficacia productiva y la capacidad de adaptación al medio, sin perjuicio de la calidad y seguridad alimentarias». Pone como ejemplo las «molestas algas» de las que algunas variedades se pueden convertir en una «excelente fuente de proteína vegetal», como la espirulina, en línea con la diversificación de cultivos a que obliga el cambio climático para preservar las especies más amenazadas.

El director general añade que es la de la acuicultura la línea de actuación más fuerte de este proyecto común. «No se puede recolectar del mar sin cultivar y esto requiere un cambio de filosofía». Concreta que se trata de cambiar la excesiva valoración imperante sobre el pescado salvaje, porque no resulta sostenible, e ir más bien a potenciar las granjas flotantes adecuándolas al medio para que no contaminen, además de adecuar los piensos de cada jaula con un preciso seguimiento de sensores.

La Conselleria de Universidades e Innovación que dirige Carolina Pascual se propone con esta red de investigadores «fomentar la economía sostenible basada en el mar y mejorar las energías renovables marinas», ámbito del que también participa el relanzamiento de un turismo más sostenible, como el de buceo. Carbonell detalla que este objetivo pasa por fomentar economías locales basadas en el mar y la observación marina, para ir dando un giro al actual turismo de masas.