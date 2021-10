Desde diferentes ámbitos se viene insistiendo en el imparable avance de la inteligencia artificial. Se asegura que, como consecuencia de ello, se irá desplazando la mano de obra humana en favor de la tecnología. Por ello, el CEU de Elche ha apostado por dotar a sus estudiantes de las herramientas necesarias para enfrentarse a este nuevo paradigma a la hora de entrar al mercado laboral. Entre ellas, el pensamiento crítico, «una capacidad que no podrá ser replicada por la IA (al menos, por ahora)», aseguran. Y es que esta iniciativa se integra en el proyecto Exploria, una forma de enseñar por competencia, para despertar la motivación del alumnado.

Este programa está diseñado para desafiar la forma en que los estudiantes piensan a través de conferencias, videos, artículos y libros. El proyecto de lecturas, debates y reflexiones está coordinado por el profesor Julián Sánchez y cuenta con Bruno Teles, de la Universidad de Oklahoma y Director Of Business Development at Black Oak Partners LLC, como ponente. Además, sus aportaciones forman parte de la asignatura de Creación e Innovación Empresarial, que imparte el profesor Juan Fullana, director de Marketing de Chocolates Valor.

Durante diez sesiones, el alumnado de los grados de Empresa, Marketing y Derecho, analizarán y debatirán sobre distintos aspectos esenciales para su futuro devenir profesional. En primer lugar, se aborda comprender las fallas del sistema educativo actual y cómo puede cambiar los resultados de su educación.

Seguidamente reflexionarán sobre cómo enfrentarse a la amenaza del conformismo, para no aceptar la realidad como es y el peligro de ser seguidor y no líder. En esa línea, abordarán cómo piensan y actúan los emprendedores, teniendo en cuenta que el emprendimiento no se relaciona solo con los negocios, sino que es una forma de pensar.

Después de estas primeras sesiones, pero ya desde un punto de vista empresarial, se trabajará en diferentes perspectivas. Primero, en comprender los fundamentos de cómo las empresas elaboran su estrategia, cómo funciona la Economía, cómo se analiza una industria y cómo su organización puede aprovechar el medio ambiente.

De igual forma, en conocer y aplicar la estrategia de océano azul, para hacer que la competencia sea irrelevante. Asimismo, entender la empresa como herramienta de transformación y el concepto de Emprendimiento Social. Esto es, cómo obtener ganancias al mismo tiempo que tiene un impacto positivo en la sociedad. Y, por último, aprender cómo sacar lo mejor de las personas y cómo guiarlas mediante la inspiración.

Según Julián Sánchez, se trata de una forma distinta de enfocar textos o información en general que se les presente, sacando a relucir el pensamiento crítico del alumnado. «Es una manera diferente de enseñar, en la que se quiere exprimir la información un poco más allá. El objetivo es que los alumnos no se queden en la fachada, sino que se adentren en el interior. Siempre hay algo más detrás de cada texto, de cada vídeo, y sacar ese algo más es lo que pretende este curso».

La dinámica de cada sesión consiste en un doble enfoque. En primer lugar, los alumnos disponen previamente de una serie de lecturas sobre el tema que se va a tratar en cada sesión, que se desarrollan íntegramente en inglés. El profesor Bruno Telles introducirá el tema, e irá guiando la discusión con y entre los alumnos para sacar las ideas principales y despertar su espíritu crítico. Seguidamente, los alumnos visionarán un vídeo en inglés online durante la sesión. Y, al igual que con la lectura, se generará una discusión con y entre los alumnos para que los mismos aprendan a «sacar» de la información que se les facilita. «Ese punto adicional con un espíritu crítico que les aporte un valor añadido como personas», asegura Sánchez.